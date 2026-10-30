Explozie puternică la o fabrică de muniții din Spania. Trei muncitori au ajuns la spital

O explozie violentă a zguduit vineri dimineață, 30 octombrie, o fabrică de muniții din orașul Granada, în sudul Spaniei. Trei muncitori au fost răniți, iar suflul deflagrației a fost atât de puternic încât oamenii din localitățile apropiate au crezut că s-a produs un cutremur. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra instalației, iar zona a fost împânzită de pompieri, polițiști și echipe specializate în dezamorsarea explozibililor.
Incidentul s-a produs în jurul orei 8:58, la fabrica de muniții El Fargue, în timpul unei operațiuni desfășurate într-o zonă special amenajată pentru manipularea și distrugerea materialelor explozive. Zgomotul puternic a fost auzit în mai multe cartiere din Granada și în localitățile învecinate, iar serviciul de urgență 112 a primit peste 30 de apeluri de la oameni speriați. Autoritățile au mobilizat imediat echipe de intervenție pentru a acorda ajutor persoanelor afectate și pentru a verifica dacă există riscul unor noi explozii.
Trei muncitori răniți după explozia de la fabrica de muniții. Au fost transportați la spital
Potrivit informațiilor comunicate de serviciile de urgență din Andaluzia, trei angajați ai fabricii au suferit leziuni ușoare în urma deflagrației. Aceștia au acuzat probleme de auz provocate de zgomotul extrem de puternic al exploziei și au primit primele îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, muncitorii au fost transportați la Spitalul Virgen de las Nieves din Granada, pentru investigații suplimentare. Primele evaluări medicale nu au indicat răni grave, însă autoritățile au continuat verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Inspectoratul Muncii și instituțiile responsabile de prevenirea riscurilor profesionale au fost informate despre incident.
Explozia a zguduit orașul Granada. Locuitorii au crezut că este cutremur
Deflagrația a provocat panică în Granada și în localitățile din apropiere, unde zgomotul a fost însoțit de vibrații puternice. Oamenii au povestit că au simțit clădirile tremurând, iar unii au crezut inițial că zona a fost lovită de un cutremur. La scurt timp după explozie, un nor dens de fum, asemănător unei ciuperci, a devenit vizibil de la mare distanță, conform presei străine.
Suflul exploziei a fost resimțit inclusiv în localități precum Víznar, Alfacar, Fuente Vaqueros și La Zubia. Mirosul puternic de praf de pușcă și fumul ridicat deasupra fabricii au accentuat îngrijorarea locuitorilor. Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.
Specialiștii în dezamorsarea bombelor, trimiși de urgență la fabrica El Fargue
Imediat după explozie, autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție, format din polițiști, pompieri, personal medical și specialiști în neutralizarea materialelor explozive. Echipele TEDAX ale Poliției Naționale spaniole au fost trimise la fabrică pentru a inspecta locul deflagrației și pentru a verifica dacă există alte materiale care ar putea exploda.
Polițiștii au instituit două cordoane de securitate în jurul instalației, astfel încât accesul persoanelor neautorizate să fie restricționat. Unul dintre perimetre a fost destinat protejării zonei în care s-a produs explozia, iar celălalt a permis echipelor să acorde sprijin locuitorilor și trecătorilor. Specialiștii criminaliști au început verificările tehnice pentru a stabili cauza exactă a incidentului.
Ce a provocat explozia de la fabrica de muniții din Granada
Primele informații arată că explozia s-a produs în zona cunoscută sub denumirea de „quemadero”, un spațiu special amenajat pentru operațiuni care implică materiale explozive. Potrivit reprezentanților sindicali, în momentul incidentului ar fi fost efectuat un test de calitate asupra unui proiectil, însă ceva nu a funcționat conform procedurilor obișnuite. Cauza exactă urmează să fie stabilită de anchetatori.
Reprezentanții angajaților au explicat că zona în care a avut loc deflagrația dispune de perimetre de siguranță și structuri de protecție, iar operațiunile sunt efectuate de la distanță. Verificările preliminare nu au identificat avarii structurale grave la clădirile din apropierea fabricii. Ancheta trebuie să stabilească de ce testul a provocat o explozie atât de puternică.
Al doilea incident în mai puțin de trei săptămâni la fabrica de muniții din Granada
Explozia de vineri s-a produs la puțin peste două săptămâni după un alt incident care a implicat fabrica El Fargue. Pe 13 octombrie, un camion care transporta grenade de mortier și alte materiale explozive a pierdut o parte din încărcătură pe șoseaua A-4002, în apropierea instalației. Autoritățile au închis temporar circulația și au mobilizat specialiști în dezamorsarea bombelor pentru îndepărtarea muniției.