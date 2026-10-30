Explozie puternică la o fabrică de muniții din Spania. Trei muncitori au ajuns la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 12:56

O explozie violentă a zguduit vineri dimineață, 30 octombrie, o fabrică de muniții din orașul Granada, în sudul Spaniei. Trei muncitori au fost răniți, iar suflul deflagrației a fost atât de puternic încât oamenii din localitățile apropiate au crezut că s-a produs un cutremur. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra instalației, iar zona a fost împânzită de pompieri, polițiști și echipe specializate în dezamorsarea explozibililor.

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