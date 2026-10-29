Elveția ia în calcul limitarea vitezei pe autostrăzi la 80 km/h: care este motivul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 23:57

Elveția analizează reducerea temporară a vitezei maxime pe autostrăzi de la 120 la 80 km/h, în contextul agravării problemelor de aprovizionare cu combustibil. Măsura ar urma să completeze utilizarea rezervelor strategice de motorină și alte acțiuni pentru reducerea consumului, relatează publicația franceză Le Figaro.

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