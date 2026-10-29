Elveția ia în calcul limitarea vitezei pe autostrăzi la 80 km/h: care este motivul

Elveția analizează reducerea temporară a vitezei maxime pe autostrăzi de la 120 la 80 km/h, în contextul agravării problemelor de aprovizionare cu combustibil. Măsura ar urma să completeze utilizarea rezervelor strategice de motorină și alte acțiuni pentru reducerea consumului, relatează publicația franceză Le Figaro.
Elveția se confruntă cu o situație tot mai dificilă în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil. Săptămâna trecută, autoritățile au autorizat utilizarea rezervelor de urgență de motorină, pe fondul problemelor de livrare și al tensiunilor de pe piața energetică.
Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării, responsabil de prevenirea penuriei de bunuri esențiale, descrie situația drept „foarte tensionată”.
Potrivit cotidianului elvețian Aargauer Zeitung, instituția ia în calcul limitarea temporară a vitezei maxime pe autostrăzi la 80 km/h, față de limita de 120 km/h aplicată pe majoritatea autostrăzilor din țară.
Elveția analizează reducerea vitezei pentru a economisi combustibil
Autoritățile elvețiene au lansat o consultare cu alte servicii administrative pentru a evalua oportunitatea introducerii măsurii. Reducerea vitezei fusese luată în considerare și la izbucnirea războiului din Iran, când partidul ecologist elvețian a propus coborârea limitei de la 120 la 80 km/h.
Potrivit Oficiului Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării, o asemenea măsură ar urma să „completeze prelevările deja în curs din rezervele obligatorii şi să consolideze efectul lor de economisire suplimentară”. Deocamdată, autoritățile nu au precizat cât combustibil ar putea fi economisit prin reducerea vitezei. Efectele estimate ar urma să fie prezentate după încheierea procesului de consultare.
Ce recomandă Guvernul?
În paralel, guvernul federal intenționează să încurajeze populația să reducă utilizarea combustibililor. Printre măsurile recomandate se numără folosirea în comun a mașinilor, transportul public și limitarea deplasărilor de agrement.
Ce cauze au problemele de aprovizionare cu motorină?
Instabilitatea din Golful Persic contribuie la dificultățile cu care se confruntă Elveția, însă, potrivit Aargauer Zeitung, situația este agravată și de problemele logistice. Ploile abundente din sudul Franței au provocat întârzieri ale livrărilor prin conducte și o penurie temporară de motorină. În plus, închiderea repetată a liniei feroviare din Valea Rinului a complicat transportul mărfurilor către Elveția pe calea ferată.
Transportul fluvial este, la rândul său, puternic afectat de seceta persistentă, care a redus posibilitățile de navigație pe anumite sectoare ale Rinului. În acest context, autoritățile analizează măsuri suplimentare pentru limitarea consumului și menținerea aprovizionării cu combustibil.