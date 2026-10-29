Vladimir Putin avertizează Europa: „Dacă va fi un război, nu vor exista învingători”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia susține inițiativele de restabilire a relațiilor cu țările europene, dar a avertizat că un eventual război între Rusia și Europa nu ar avea câștigători. Declarațiile au fost făcute la conferința de presă de la finalul summitului Rusia-Africa și au fost relatate de TASS.
Vladimir Putin a afirmat joi, 29 octombrie, că Moscova este deschisă inițiativelor menite să îmbunătățească relațiile cu statele europene, însă a avertizat asupra consecințelor unui posibil conflict militar între Rusia și Europa.
Liderul de la Kremlin a susținut că Rusia nu își dorește un război cu Europa, dar că este pregătită pentru un asemenea scenariu.
Ce spune liderul de la Kremlin despre un posibil conflict între Rusia și Europa?
Președintele rus a transmis că europenii nu ar trebui să ignore consecințele unui eventual război. El a reiterat avertismentul că, în cazul unei escaladări majore, nicio parte nu ar ieși victorioasă.
Putin a mai afirmat că Occidentul nu și-a atins obiectivul de a provoca o înfrângere strategică Rusiei și că este puțin probabil ca acest lucru să fie posibil până în 2030.
Declarațiile au fost făcute la conferința de presă organizată la finalul summitului Rusia–Africa, la două zile după o discuție telefonică a liderului rus cu liderii Norvegiei și Finlandei, potrivit informațiilor prezentate de TASS.