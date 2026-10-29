Vladimir Putin avertizează Europa: „Dacă va fi un război, nu vor exista învingători”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 23:40

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia susține inițiativele de restabilire a relațiilor cu țările europene, dar a avertizat că un eventual război între Rusia și Europa nu ar avea câștigători. Declarațiile au fost făcute la conferința de presă de la finalul summitului Rusia-Africa și au fost relatate de TASS.

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