Crimă șocantă: femeie de afaceri de 24 de ani ar fi fost ucisă de iubitul ei, în vârstă de 62 de ani, după ce a decis să-l părăsească

O tânără antreprenoare din Brazilia, în vârstă de 24 de ani, a fost împușcată mortal, iar principalul suspect este iubitul ei, un crescător de vite de 62 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tragedia s-ar fi produs după ce femeia i-ar fi spus că vrea să încheie relația. Bărbatul este căutat de autorități, iar cazul este anchetat ca femicid.
Priscila Lacerda Custodio ar fi fost ucisă după ce a anunțat că se desparte
Priscila Lacerda Custodio lucra în domeniul marketingului digital și avea o relație de aproximativ patru luni cu João Roberto Bolelli, un crescător de vite în vârstă de 62 de ani.
Potrivit relatărilor din presa braziliană, preluate de publicația americană New York Post, tânăra le-ar fi povestit apropiaților că se temea de comportamentul partenerului său. O prietenă a acesteia, citată de Globo, a declarat că bărbatul ar fi pus persoane să o urmărească și ar fi amenințat-o cu moartea.
De asemenea, acesta ar fi devenit suspicios în legătură cu deplasările pe care femeia le făcea în interes profesional și ar fi acuzat-o că îl înșală. Conform acelorași relatări, tânăra ar fi fost agresată cu numai patru zile înainte de crimă.
Tânăra era însoțită de fratele ei când a mers la ferma bărbatului
De teamă pentru propria siguranță, Priscila ar fi cerut ajutorul fratelui său și al unui prieten pentru a merge la ferma partenerului, situată în statul São Paulo. Scopul deplasării era să-i returneze o camionetă pe care o folosise.
Înainte să ajungă la destinație, femeia și iubitul ei ar fi avut o discuție tensionată la telefon. Potrivit informațiilor publicate, tânăra i-ar fi spus că nu mai dorește să continue relația.
Când aceasta ar fi ajuns la fermă, bărbatul ar fi deschis focul. Priscila a fost împușcată mortal, potrivit relatărilor din presa internațională.
După atac, suspectul ar fi îndreptat arma și spre fratele victimei, pe care l-ar fi urmărit pentru o perioadă, înainte de a fugi de la locul faptei.
Suspectul ar fi avut antecedente legate de violență
Potrivit informațiilor apărute în presă, João Roberto Bolelli ar fi fost implicat anterior în alte cazuri de violență în cadrul relațiilor personale.
Într-un dosar mai vechi, acesta ar fi fost condamnat pentru încălcarea unui ordin de protecție obținut de o fostă parteneră. În decembrie 2021, ar fi primit o pedeapsă de trei luni și 15 zile de închisoare.
După moartea tinerei, autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele său. La momentul publicării informațiilor citate de presa internațională, bărbatul nu fusese găsit, iar un reprezentant legal al acestuia ar fi declarat că nu reușise să ia legătura cu el.
Ancheta este încadrată drept femicid, infracțiune care vizează uciderea unei femei în contextul violenței de gen, potrivit încadrării comunicate în acest caz.
Prietenii victimei sunt în stare de șoc
Moartea Priscilei a provocat durere în rândul apropiaților, care au descris-o drept o persoană caldă, elegantă și respectuoasă.
Juliana Amaral, una dintre prietenele sale, a vorbit pentru Globo despre caracterul tinerei și despre șocul provocat de tragedie. Aceasta a transmis că Priscila era o persoană minunată și a condamnat violența care i-ar fi curmat viața.
Potrivit informațiilor relatate de apropiați, tânăra ar fi vorbit despre temerile sale înainte de tragedie, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs crima.