Crimă șocantă: femeie de afaceri de 24 de ani ar fi fost ucisă de iubitul ei, în vârstă de 62 de ani, după ce a decis să-l părăsească

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 22:22

O tânără antreprenoare din Brazilia, în vârstă de 24 de ani, a fost împușcată mortal, iar principalul suspect este iubitul ei, un crescător de vite de 62 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tragedia s-ar fi produs după ce femeia i-ar fi spus că vrea să încheie relația. Bărbatul este căutat de autorități, iar cazul este anchetat ca femicid.

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