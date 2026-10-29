Bătaie în Parlamentul Armeniei! Deputații s-au lovit cu pumnii și picioarele - VIDEO
Bătaie Parlamentul Armeniei
Scene incredibile în Parlamentul Armeniei, unde o ceartă între deputații puterii și cei ai opoziției s-a transformat într-o bătaie generală, chiar în timpul unei ședințe transmise în direct. Parlamentarii și-au împărțit pumni și picioare, s-au îmbrâncit printre bănci, iar unul dintre vicepreședinții instituției a aruncat un scaun în direcția adversarilor politici.
Scandalul a izbucnit joi, 29 octombrie, după o remarcă făcută de un deputat al partidului de guvernământ despre familia unui lider al opoziției. Conflictul a continuat și pe holurile clădirii, iar o ambulanță a fost chemată după ce mai mulți parlamentari au fost răniți.
Parlamentarii și-au împărțit pumni și picioare. Cum a început bătaia transmisă în direct
Totul a pornit în timpul unei dezbateri privind alegerea unui membru al Camerei de Audit din Armenia. Deputatul Taron Chakhoyan, din partidul de guvernământ Contractul Civil, a făcut o remarcă despre familia lui Narek Karapetyan, liderul grupului parlamentar de opoziție Armenia Puternică.
Acesta i-a reproșat că un văr de-al său vorbise, înaintea alegerilor, despre înființarea unui minister care să se ocupe de „satisfacția femeilor”, în cazul în care formațiunea ar ajunge la putere. Karapetyan a reacționat nervos de la locul său, iar schimbul de replici s-a încins rapid. La scurt timp, mai mulți parlamentari s-au ridicat și s-au apropiat de tribună. Au început îmbrâncelile, apoi loviturile cu pumnii și picioarele, în timp ce alți deputați încercau să îi despartă.
Scaune aruncate și deputați loviți în plină ședință. Conflictul a continuat pe holuri
În numai câteva momente, sala de ședințe s-a transformat într-un loc al confruntărilor fizice. Deputații celor două tabere s-au lovit reciproc, iar imaginile arată cum unii dintre ei au căzut sau au fost împinși printre băncile Parlamentului. Potrivit relatărilor din presa armeană, vicepreședintele Parlamentului, Vahagn Aleksanyan, ar fi aruncat un scaun spre parlamentarii opoziției.
În mijlocul scandalului, deputatul Taron Chakhoyan și opozantul Garnik Davtyan au ajuns să se lovească. Nici după întreruperea ședinței lucrurile nu s-au liniștit. Cearta a continuat pe holurile clădirii, unde politicienii și-au adresat înjurături și au fost din nou despărțiți de agenții de securitate. Imaginile surprinse în timpul incidentului au fost distribuite rapid și au stârnit reacții puternice în Armenia.
Președintele Parlamentului a refuzat inițial să oprească ședința. Ce le-a spus deputaților
Un moment care a atras atenția a fost reacția lui Ruben Rubinyan, președintele Parlamentului Armeniei. Acesta a refuzat inițial să declare o pauză, deși tensiunile creșteau, explicând că vrea ca oamenii care urmăresc transmisiunea să vadă ce se întâmplă în sală. Le-a cerut parlamentarilor să decidă dacă vor continua scandalul sau se vor întoarce la locurile lor.
Numai că îndemnurile sale nu au avut efect, iar deputații au început să se lovească. Rubinyan a fost nevoit în cele din urmă să suspende ședința și să ceară intervenția personalului de securitate. Ulterior, acesta a respins acuzațiile că ar fi intervenit prea târziu, susținând că a chemat agenții în momentul în care conflictul verbal s-a transformat într-o confruntare fizică.
O ambulanță a ajuns la Parlament. Un deputat sângera, iar altul avea hainele rupte
Bătaia s-a lăsat și cu răniți. Potrivit presei armene, deputatul opoziției Andranik Gevorgyan a fost văzut sângerând din nas, în timp ce colegul său Ruben Mkhitaryan avea hainele rupte în urma confruntării. O ambulanță a fost chemată la sediul Parlamentului pentru a acorda ajutor celor care aveau nevoie de îngrijiri medicale.
Nu a fost anunțat un bilanț oficial al tuturor persoanelor rănite și nici dacă vreun parlamentar a avut nevoie de internare. După ce spiritele s-au mai liniștit, președintele Parlamentului a revăzut imaginile și l-a acuzat pe Narek Karapetyan că ar fi declanșat conflictul. Acesta a susținut că liderul opoziției ar fi încercat să îl lovească pe Taron Chakhoyan, iar Garnik Davtyan ar fi dat prima lovitură. Opoziția a contestat însă modul în care conducerea Parlamentului a gestionat incidentul, conform presei externe.
Premierul Armeniei a reacționat după bătaie. Pe cine consideră vinovat
Scandalul a ajuns și în atenția premierului Nikol Pașinian, care a comentat public imaginile din Parlament. Acesta a condamnat violența, dar a susținut reacția deputaților propriului partid și a pus responsabilitatea pentru incident pe seama opoziției. Mai mult, întrebat despre scaunul aruncat în timpul încăierării, premierul a apreciat că reacția ar fi fost proporțională cu ceea ce se întâmplase.
Declarațiile sale au venit într-un moment în care reprezentanții opoziției acuzau conducerea Parlamentului că nu a intervenit suficient de repede pentru a opri bătaia. Între timp, președintele instituției a anunțat că sunt verificate și informațiile privind posibila implicare a unor persoane care lucrează ca asistenți ai parlamentarilor.
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