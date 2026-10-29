Bătaie în Parlamentul Armeniei! Deputații s-au lovit cu pumnii și picioarele - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 15:00

Scene incredibile în Parlamentul Armeniei, unde o ceartă între deputații puterii și cei ai opoziției s-a transformat într-o bătaie generală, chiar în timpul unei ședințe transmise în direct. Parlamentarii și-au împărțit pumni și picioare, s-au îmbrâncit printre bănci, iar unul dintre vicepreședinții instituției a aruncat un scaun în direcția adversarilor politici.

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