Tragedie la un parc safari din Olanda! O îngrijitoare a murit după ce a fost atacată de un leopard. Lucra acolo de 40 de ani

O îngrijitoare cu aproape 40 de ani de experiență a murit după ce a fost atacată de un leopard chiar în parcul safari din Olanda unde lucra de când avea 17 ani. Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 24 octombrie, la Beekse Bergen, în orașul Hilvarenbeek, în timp ce femeia se afla într-un spațiu în care erau ținuți doi leoparzi persani masculi. Victima a suferit răni grave la nivelul capului și al gâtului, dar a reușit să își anunțe colegii prin stația radio.
A fost transportată de urgență la spital și operată, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Femeia a murit marți, 27 octombrie, iar conducerea parcului a anunțat deschiderea unei anchete independente pentru a afla cum a fost posibil un asemenea incident.
Atac cumplit în țarcul leoparzilor. Femeia a reușit să ceară ajutor prin stația radio
Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineață, în jurul orei 11:00, când îngrijitoarea își desfășura activitatea în zona destinată animalelor de pradă. Femeia se afla singură în interiorul unui țarc în care erau doi leoparzi persani masculi, deși, în mod normal, angajații nu ar trebui să intre în același spațiu cu aceste animale.
La un moment dat, unul dintre leoparzi ar fi atacat-o, provocându-i răni foarte grave la cap și gât. În ciuda loviturilor suferite, îngrijitoarea a avut puterea să își contacteze colegii prin stația radio și să le spună că are nevoie de ajutor. Aceștia au intervenit imediat, iar la fața locului au fost trimise o ambulanță și un elicopter medical. Femeia a ajuns la spital în stare critică și a fost operată de urgență, însă starea ei s-a înrăutățit considerabil duminică seara.
A murit după trei zile de luptă pentru viață. Lucra la parcul safari de aproape patru decenii
Marți, 27 octombrie, reprezentanții parcului safari Beekse Bergen au anunțat că îngrijitoarea a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacului. Vestea a fost cu atât mai dureroasă pentru angajați cu cât femeia era una dintre persoanele cu cea mai mare experiență din cadrul instituției. Aceasta începuse să lucreze la parc la vârsta de numai 17 ani și, cu câteva întreruperi scurte, își petrecuse aproape întreaga carieră acolo. În ultimii opt ani, se ocupase inclusiv de îngrijirea leoparzilor și era considerată o angajată foarte experimentată, atentă la regulile de siguranță. Numele femeii nu a fost făcut public, din respect pentru viața privată a familiei sale.
Cum a ajuns îngrijitoarea în același țarc cu leoparzii. Detaliul pe care anchetatorii încearcă să îl lămurească
Una dintre cele mai importante întrebări este cum a ajuns femeia în același spațiu cu cele două feline, în condițiile în care regulile parcului prevăd separarea angajaților de animalele de pradă. Potrivit informațiilor apărute în presa olandeză, leoparzii fuseseră ținuți în interior din cauza vremii nefavorabile, iar această situație ar fi fost comunicată personalului.
Nu este însă clar dacă îngrijitoarea știa că animalele se aflau acolo în momentul în care a intrat în țarc. Un alt detaliu care îngreunează stabilirea împrejurărilor atacului este lipsa camerelor de supraveghere din interiorul spațiului respectiv. De asemenea, nu se știe dacă femeia a fost atacată de unul sau de ambii leoparzi. Conducerea parcului a anunțat o anchetă independentă, iar autoritățile olandeze responsabile de siguranța muncii verifică, la rândul lor, ce s-a întâmplat, conform CNN.
Ce se va întâmpla cu leoparzii după atac. Conducerea parcului a luat o decizie
După moartea îngrijitoarei, reprezentanții Beekse Bergen au precizat că cei doi leoparzi nu vor fi eutanasiați. Animalele continuă să fie îngrijite în cadrul parcului, iar programul lor nu a fost schimbat în urma incidentului. Un reprezentant al instituției a explicat că leoparzii sunt animale de pradă și că reacțiile lor trebuie înțelese în acest context.
În același timp, conducerea parcului încearcă să afle dacă a existat o problemă de comunicare între angajați sau dacă vreuna dintre procedurile de siguranță nu a fost respectată. Pentru colegii femeii, pierderea este una greu de suportat, având în vedere că aceasta și-a petrecut aproape patru decenii alături de animalele parcului. În memoria ei, administrația va amenaja un loc special unde vizitatorii și angajații vor putea lăsa mesaje de condoleanțe.
Nu este prima tragedie la o grădină zoologică. O altă îngrijitoare a fost ucisă de lei
Atacurile mortale asupra angajaților grădinilor zoologice sunt rare, dar au mai existat cazuri în care persoane cu multă experiență și-au pierdut viața în apropierea animalelor sălbatice. În octombrie 2024, o îngrijitoare a fost ucisă de lei la un parc safari din Crimeea. Femeia, pe nume Leokadia Perevalova, lucra de 17 ani la Taigan Safari Park și ar fi uitat să închidă o ușă de protecție care o despărțea de animale în timp ce făcea curățenie.
În 2023, un îngrijitor de la Grădina Zoologică Hellbrunn din Salzburg, Austria, a murit după ce a fost atacat de un rinocer, iar un alt angajat a fost rănit. În 2021, o femeie care lucra într-un parc safari din Chile a fost ucisă de un tigru. În cazul tragediei din Olanda, ancheta va trebui să arate dacă accidentul putea fi prevenit și ce măsuri trebuie luate pentru ca o asemenea situație să nu se mai repete.