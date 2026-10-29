Tragedie la un parc safari din Olanda! O îngrijitoare a murit după ce a fost atacată de un leopard. Lucra acolo de 40 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 08:32

O îngrijitoare cu aproape 40 de ani de experiență a murit după ce a fost atacată de un leopard chiar în parcul safari din Olanda unde lucra de când avea 17 ani. Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 24 octombrie, la Beekse Bergen, în orașul Hilvarenbeek, în timp ce femeia se afla într-un spațiu în care erau ținuți doi leoparzi persani masculi. Victima a suferit răni grave la nivelul capului și al gâtului, dar a reușit să își anunțe colegii prin stația radio.

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