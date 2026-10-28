Un român, primul martor care a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania: „S-a auzit ca o bombă!”

Un român s-a numărat printre primii care au alertat autoritățile după tragedia feroviară din Spania, soldată cu zeci de morți și răniți. Ioan Dunca a văzut impactul dintre cele două trenuri, a sunat la 112 și a încercat să-i ajute pe pasagerii răniți să iasă din vagoanele avariate.
Ioan Dunca se afla la aproximativ 15-20 de metri de locul în care s-a produs accidentul feroviar din Spania, soldat cu zeci de victime. Românul a povestit că a auzit o bubuitură puternică în momentul impactului dintre cele două trenuri, urmată de fum și de răsturnarea mai multor vagoane. După ce a alertat serviciile de urgență, acesta a intervenit pentru a-i ajuta pe călătorii răniți să iasă din garniturile avariate.
„S-a auzit ca o bombă”. Ce a văzut românul în momentul impactului
Ioan Dunca a relatat că se afla în imediata apropiere a căii ferate când s-a produs accidentul. Potrivit explicațiilor sale, unul dintre trenuri era oprit în zona unui semafor feroviar, iar o altă garnitură l-a lovit din spate.
Impactul a fost extrem de puternic, iar mai multe vagoane au deraiat și s-au răsturnat. Martorul a descris scenele de la locul accidentului într-o intervenție în exclusivitate pentru Știrile TVR.
Acesta a explicat că liniile ferate sunt delimitate de garduri de sârmă în zona respectivă, ceea ce a îngreunat ieșirea pasagerilor din trenurile avariate. Trei vagoane s-ar fi răsturnat în apropierea locului în care se afla românul.
Ioan Dunca a tăiat gardul pentru a-i scoate pe răniți din tren
După ce a sunat la numărul de urgență 112, românul a încercat să obțină informații și de la o gară din apropiere, responsabilă de dirijarea circulației feroviare. Potrivit relatării sale, nici personalul contactat nu avea inițial informații clare despre cele întâmplate.
Văzând că pasagerii încercau să părăsească vagoanele avariate, Ioan Dunca a decis să intervină. Acesta a tăiat gardul de sârmă de lângă calea ferată pentru a le permite oamenilor să ajungă într-o zonă sigură.
Românul a povestit că printre persoanele pe care le-a ajutat se aflau oameni răniți, cu hainele și fețele pline de sânge, dar și copii. Pentru a ieși din zona accidentului, călătorii au avut nevoie de ajutor, terenul fiind dificil de traversat.
Mărturia sa surprinde momentele de după impact, când pasagerii încercau să se îndepărteze de vagoanele avariate, iar autoritățile erau alertate pentru intervenția de urgență.
Accident feroviar grav în Spania: zeci de persoane au murit
Tragedia feroviară produsă miercuri, 28 octombrie, în Spania a provocat un număr mare de victime. Potrivit informațiilor prezentate în relatările inițiale, accidentul a avut loc în provincia Toledo, în zona dintre localitățile Mora și Orgaz, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit.
Impactul a dus la deraierea mai multor vagoane, unele ajungând într-un șanț de lângă calea ferată. Circulația pe linia de mare viteză care asigură legătura dintre Madrid și Andaluzia a fost suspendată, în timp ce echipele de intervenție au continuat operațiunile de salvare și transport al răniților la spital.
Bilanțul prezentat în informațiile inițiale menționa cel puțin 68 de persoane decedate și numeroși răniți, dintre care unii se aflau în stare gravă.
Óscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor, a declarat că primele date analizate de anchetatori indicau posibile probleme în succesiunea evenimentelor care au dus la coliziune. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma investigației oficiale.