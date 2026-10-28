Un român, primul martor care a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania: „S-a auzit ca o bombă!”

Publicat 28 oct. 2026, 21:02 Actualizat 28 oct. 2026, 21:11

Un român s-a numărat printre primii care au alertat autoritățile după tragedia feroviară din Spania, soldată cu zeci de morți și răniți. Ioan Dunca a văzut impactul dintre cele două trenuri, a sunat la 112 și a încercat să-i ajute pe pasagerii răniți să iasă din vagoanele avariate.

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