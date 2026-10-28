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Bilanțul tragediei din Spania a urcat la 64 de morți și aproximativ 180 de răniți. Imagini din elicopter cu amploarea dezastrului VIDEO

Imagini elicopter tragedie Spania/ Captură video / Guardian News

Imagini elicopter tragedie Spania/ Captură video / Guardian News

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 oct. 2026, 15:17
Actualizat28 oct. 2026, 15:25

Cel puțin 64 de persoane au murit, iar peste 179 au fost rănite în accidentul feroviar produs miercuri dimineață, 28 octombrie, în Urda, provincia Toledo, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Garda Civilă din Spania a filmat din elicopter locul tragediei. Imaginile surprind amploarea dezastrului, cu vagoane deraiate, împrăștiate de o parte și de alta a terasamentului. În înregistrare se pot observa mai multe vagoane grav avariate, precum și zeci de autospeciale de pompieri, ambulanțe și alte vehicule ale echipelor de intervenție mobilizate la fața locului.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului din Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a declarat pentru un post spaniol TV că toate persoanele rănite au fost scoase din vagoane, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de recuperare a victimelor decedate.

Toți răniții au fost scoși din vagoane și se procedează la recuperarea cadavrelor

a declarat Esther Padilla.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere și două unități mobile de terapie intensivă (UTI).

Câți pasageri se aflau în cele două trenuri?

Cel puțin 64 de persoane au murit în coliziunea dintre două trenuri, produsă în Urda, provincia Toledo, iar peste 179 de persoane au fost rănite, potrivit celor mai recente date furnizate de Protecția Civilă din Castilla-La Mancha, scrie publicația menționată.

Peste 500 de pasageri se aflau la bordul trenurilor AVE și Iryo implicate în accident, care circulau pe ruta feroviară Madrid–Sevilla.

Impactul s-ar fi produs la o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, iar amploarea avariilor surprinse în imaginile filmate din elicopter evidențiază dificultatea operațiunilor de salvare și recuperare desfășurate la locul tragediei.

MAE verifică dacă dacă printre victime se află și români

Ministerul Afacerilor Externe a început verificările pentru a stabili dacă printre victimele accidentului feroviar devastator produs miercuri în provincia Toledo din Spania, se află și cetățeni români.

Reprezentanții diplomatici ai României mențin legătura cu instituțiile locale și urmăresc evoluția situației. La momentul comunicării informațiilor, Consulatul României la Ciudad Real nu primise solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români sau a familiilor acestora.

În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autorităţile locale spaniole cu privire la obţinerea de informaţii oficiale referitoare la cetăţenia şi identitatea persoanelor decedate şi rănite

a transmis MAE.

Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan?

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după accidentul feroviar devastator produs în provincia Toledo din Spania. Șeful statului a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți, subliniind că România este solidară cu poporul spaniol.

Am fost profund întristat să aflu despre tragicul accident feroviar produs astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora. Le doresc tuturor răniților o însănătoșire grabnică. România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dificile.

a declarat Nicușor Dan într-un mesaj pe rețeaua X.
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