Bilanțul tragediei din Spania a urcat la 64 de morți și aproximativ 180 de răniți. Imagini din elicopter cu amploarea dezastrului VIDEO

Publicat 28 oct. 2026, 15:17 Actualizat 28 oct. 2026, 15:25

Cel puțin 64 de persoane au murit, iar peste 179 au fost rănite în accidentul feroviar produs miercuri dimineață, 28 octombrie, în Urda, provincia Toledo, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Garda Civilă din Spania a filmat din elicopter locul tragediei. Imaginile surprind amploarea dezastrului, cu vagoane deraiate, împrăștiate de o parte și de alta a terasamentului. În înregistrare se pot observa mai multe vagoane grav avariate, precum și zeci de autospeciale de pompieri, ambulanțe și alte vehicule ale echipelor de intervenție mobilizate la fața locului.

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