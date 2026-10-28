Bilanțul tragediei din Spania a urcat la 64 de morți și aproximativ 180 de răniți. Imagini din elicopter cu amploarea dezastrului VIDEO

Cel puțin 64 de persoane au murit, iar peste 179 au fost rănite în accidentul feroviar produs miercuri dimineață, 28 octombrie, în Urda, provincia Toledo, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Garda Civilă din Spania a filmat din elicopter locul tragediei. Imaginile surprind amploarea dezastrului, cu vagoane deraiate, împrăștiate de o parte și de alta a terasamentului. În înregistrare se pot observa mai multe vagoane grav avariate, precum și zeci de autospeciale de pompieri, ambulanțe și alte vehicule ale echipelor de intervenție mobilizate la fața locului.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, la locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere și două unități mobile de terapie intensivă (UTI).
Câți pasageri se aflau în cele două trenuri?
Cel puțin 64 de persoane au murit în coliziunea dintre două trenuri, produsă în Urda, provincia Toledo, iar peste 179 de persoane au fost rănite, potrivit celor mai recente date furnizate de Protecția Civilă din Castilla-La Mancha, scrie publicația menționată.
Peste 500 de pasageri se aflau la bordul trenurilor AVE și Iryo implicate în accident, care circulau pe ruta feroviară Madrid–Sevilla.
Impactul s-ar fi produs la o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, iar amploarea avariilor surprinse în imaginile filmate din elicopter evidențiază dificultatea operațiunilor de salvare și recuperare desfășurate la locul tragediei.
MAE verifică dacă dacă printre victime se află și români
Reprezentanții diplomatici ai României mențin legătura cu instituțiile locale și urmăresc evoluția situației. La momentul comunicării informațiilor, Consulatul României la Ciudad Real nu primise solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români sau a familiilor acestora.
Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan?
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după accidentul feroviar devastator produs în provincia Toledo din Spania. Șeful statului a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți, subliniind că România este solidară cu poporul spaniol.