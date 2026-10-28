Accident feroviar grav în Spania: două trenuri s-au ciocnit pe ruta Madrid-Andaluzia. Mai mulți răniți

Circulația trenurilor de mare viteză pe ruta Madrid-Andaluzia a fost suspendată după ce două trenuri s-au ciocnit, miercuri, 28 octombrie, în apropierea localităților Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, relatează publicația spaniolă El Pais. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs la scurt timp după ora 9:00, iar martorii vorbesc deja despre numeroase persoane rănite. Două vagoane au ieșit de pe șine și au căzut pe un terasament. Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc informații exacte legat de numărul răniților sau de starea acestora.
Compania publică Adif, care administrează infrastructura feroviară din Spania, a anunțat suspendarea circulației pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia, în urma accidentului, potrivit El Pais.
Două trenuri, implicate în accidentul feroviar din Toledo
Accidentul s-a produs între un tren AVE al companiei Renfe, care a plecat din Madrid la ora 8:00 și se îndrepta spre Sevilla, și un tren al operatorului Iryo, care circula în sens opus.
Potrivit informațiilor disponibile, martorii au semnalat existența mai multor persoane rănite și sosirea echipajelor medicale la locul accidentului.
Două dintre vagoanele implicate în coliziune au ieșit de pe șine și au căzut pe un terasament. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată amploarea distrugerilor, cu vagoane avariate aflate la câțiva metri sub nivelul căii ferate.
Cu câteva minute înainte, trenul Renfe implicat în accident și-a redus viteza din cauza unei probleme de trafic pe linie.
Ministrul Transporturilor, informat în timpul unui eveniment oficial
Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de intervenția ministrului spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, la deschiderea World Infrastructure Forum, un eveniment organizat la Madrid.
Ministrul se afla la Școala de Ingineri de Drumuri, Canale și Porturi din cadrul Universității Politehnice, unde îi saluta pe organizatorii evenimentului, când a fost informat despre accident. Potrivit relatării publicate de presa spaniolă, Óscar Puente a părăsit în grabă locul evenimentului, vizibil afectat de gravitatea incidentului feroviar.