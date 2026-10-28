Accident feroviar grav în Spania: două trenuri s-au ciocnit pe ruta Madrid-Andaluzia. Mai mulți răniți

Publicat 28 oct. 2026, 11:06 Actualizat 28 oct. 2026, 11:13

Circulația trenurilor de mare viteză pe ruta Madrid-Andaluzia a fost suspendată după ce două trenuri s-au ciocnit, miercuri, 28 octombrie, în apropierea localităților Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, relatează publicația spaniolă El Pais. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs la scurt timp după ora 9:00, iar martorii vorbesc deja despre numeroase persoane rănite. Două vagoane au ieșit de pe șine și au căzut pe un terasament. Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc informații exacte legat de numărul răniților sau de starea acestora.

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