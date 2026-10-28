Coreea de Sud retrage opt membri ai personalului diplomatic din Ucraina, pe fondul tensiunilor cu Kievul

Coreea de Sud a retras opt membri ai personalului diplomatic din Ucraina, pe fondul unui conflict diplomatic legat de dezvăluirea de către Kiev a transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni către Seul. Decizia a fost anunțată marți, 27 octombrie, de ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, în cadrul unui audit parlamentar al Ministerului Afacerilor Externe, relatează agenția oficială de presă sud-coreană Yonhap News. Oficialul a precizat că, în ciuda retragerii parțiale a personalului, continuă să comunice cu omologul său ucrainean pentru a găsi o soluție la disputa dintre cele două țări.
Coreea de Sud și-a rechemat ambasadorul din Ucraina, Park Ki-chang, la începutul acestei luni și a decis retragerea mai multor membri ai personalului ambasadei. Seulul a justificat măsurile prin lipsa unor acțiuni din partea Kievului pentru soluționarea conflictului, dar și prin amenințarea persistentă a atacurilor aeriene rusești, transmite Yonhap News.
De la ce au pornit tensiunile dintre Seul și Kiev?
Autoritățile sud-coreene au cerut Ucrainei o explicație oficială, scuze și garanții că o astfel de situație nu se va repeta.
Biroul președintelui ucrainean a negat ulterior existența unui acord prin care informațiile despre transfer ar fi trebuit să rămână confidențiale. În schimb, Seulul susține că cele două părți au convenit încă de la început să păstreze secretul operațiunii, pentru a-i proteja pe cei doi soldați și familiile acestora, care se află în continuare în Coreea de Nord.
Coreea de Sud avertizează asupra riscului deteriorării relațiilor diplomatice
Ministrul Cho Hyun a declarat că, în pofida retragerii unei părți a personalului diplomatic, în Ucraina au rămas angajați esențiali ai misiunii, care depun toate eforturile pentru protejarea cetățenilor sud-coreeni în contextul atacurilor rusești continue.
Întrebat dacă disputa ar putea escalada până la un nivel care să amenințe relațiile diplomatice dintre Seul și Kiev, ministrul a răspuns că acest lucru este posibil dacă