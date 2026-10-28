Coreea de Sud retrage opt membri ai personalului diplomatic din Ucraina, pe fondul tensiunilor cu Kievul

Publicat 28 oct. 2026, 11:45 Actualizat 28 oct. 2026, 11:50

Coreea de Sud a retras opt membri ai personalului diplomatic din Ucraina, pe fondul unui conflict diplomatic legat de dezvăluirea de către Kiev a transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni către Seul. Decizia a fost anunțată marți, 27 octombrie, de ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, în cadrul unui audit parlamentar al Ministerului Afacerilor Externe, relatează agenția oficială de presă sud-coreană Yonhap News. Oficialul a precizat că, în ciuda retragerii parțiale a personalului, continuă să comunice cu omologul său ucrainean pentru a găsi o soluție la disputa dintre cele două țări.

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