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Primele rezultate oficiale îl propulsează pe Netanyahu, iar Trump își asumă meritul pentru revenire

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 oct. 2026, 09:53
Actualizat28 oct. 2026, 10:38
SursăRealitatea PLUS

Președintele american Donald Trump își revendică meritul pentru revenirea lui Netanyahu în alegerile din Israel. După ce exit-poll-urile au indicat un rezultat nefavorabil, numărarea voturilor a schimbat situația. Premierul câștigă teren, dar încă nu are majoritatea necesară pentru a forma guvernul. De asemenea, premierul Israelului le-a transmis susținătorilor că partidul Likud este cea mai puternică formațiune politică din Israel și că trebuie format un guvern național de dreapta. O analiză realizată de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

Donald Trump își revendică partea din rezultatul alegerilor din Israel. Președintele american a redistribuit pe rețeaua sa un mesaj potrivit căruia, după ce l-a susținut pe Benjamin Netanyahu, „întreaga tendință s-a întors”.

Ceea ce părea o înfrângere clară a devenit, în această interpretare, o revenire spectaculoasă sau chiar o victorie. Cifrele din această dimineață îi dau parțial dreptate: numărarea voturilor de peste noapte a răsturnat tabloul indicat de exit-poll-uri.

Cu 72% din voturi numărate, blocul de dreapta al premierului Netanyahu este în avantaj, creditat cu 54 de locuri, iar cel de centru al rivalului Gadi Eisenkot cu 48 de locuri, 18 locuri revenind partidelor arabe.

Netanyahu este însă tot la șase mandate de majoritate, iar jocul nu s-a încheiat. Militarii au votat într-o proporție record, de aproape 80%, cu peste șase puncte procentuale mai mult decât acum patru ani. Voturile lor se numără abia acum și, în trecut, au schimbat rezultatul în ultimul moment. 01,02

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