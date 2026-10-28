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Extern· 1 min citire
Primele rezultate oficiale îl propulsează pe Netanyahu, iar Trump își asumă meritul pentru revenire
Publicat28 oct. 2026, 09:53
Actualizat28 oct. 2026, 10:38
SursăRealitatea PLUS
Președintele american Donald Trump își revendică meritul pentru revenirea lui Netanyahu în alegerile din Israel. După ce exit-poll-urile au indicat un rezultat nefavorabil, numărarea voturilor a schimbat situația. Premierul câștigă teren, dar încă nu are majoritatea necesară pentru a forma guvernul. De asemenea, premierul Israelului le-a transmis susținătorilor că partidul Likud este cea mai puternică formațiune politică din Israel și că trebuie format un guvern național de dreapta. O analiză realizată de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
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