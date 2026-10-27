Ana Maria Păcuraru: Israel, în blocaj! Netanyahu pierde majoritatea: nimeni nu are 61 de mandate

Publicat 27 oct. 2026, 23:30 Actualizat 28 oct. 2026, 07:09 Sursă Realitatea PLUS

Israelienii au ieșit la vot în număr record, dar au trimis un mesaj contradictoriu. L-au sancționat pe Benjamin Netanyahu, fără să-i dea însă un mandat clar adversarului său.

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