Donald Trump anunță o întâlnire între Putin și Zelenski! Ce spune despre încheierea războiului din Ucraina

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 07:56

Președintele american Donald Trump anunță că o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să aibă loc foarte curând. Liderul de la Casa Albă susține că discuțiile directe dintre cei doi ar putea aduce progrese importante pentru încheierea războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani și jumătate. Anunțul vine în contextul în care Rusia și Ucraina pregătesc o nouă rundă de negocieri, programată pentru luna noiembrie, cu medierea Statelor Unite.

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