Donald Trump anunță o întâlnire între Putin și Zelenski! Ce spune despre încheierea războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump anunță că o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să aibă loc foarte curând. Liderul de la Casa Albă susține că discuțiile directe dintre cei doi ar putea aduce progrese importante pentru încheierea războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani și jumătate. Anunțul vine în contextul în care Rusia și Ucraina pregătesc o nouă rundă de negocieri, programată pentru luna noiembrie, cu medierea Statelor Unite.
Donald Trump anunță o întâlnire între Putin și Zelenski. Ce spune despre șansele de pace
Donald Trump a declarat miercuri, 28 octombrie, că se fac pregătiri pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru oprirea războiului. Președintele american s-a arătat încrezător că discuțiile directe dintre cei doi lideri ar putea duce la rezultate importante, după numeroase încercări de negociere care nu au reușit să pună capăt conflictului.
Liderul de la Casa Albă nu a precizat o dată exactă sau locul în care ar urma să se desfășoare întrevederea.
Până acum, Kremlinul a respins posibilitatea organizării unei întâlniri între Putin și Zelenski în afara Moscovei, în timp ce președintele ucrainean a refuzat să se deplaseze în capitala Rusiei, conform AFP.
Rusia și Ucraina se pregătesc de negocieri în noiembrie. Unde ar urma să aibă loc întâlnirea
Declarațiile lui Donald Trump vin la câteva zile după ce autoritățile de la Kiev și Moscova au anunțat reluarea negocierilor de pace, blocate de la începutul anului. Duminică, 25 octombrie, Volodimir Zelenski a confirmat că în noiembrie este prevăzută o întâlnire între reprezentanții Rusiei și Ucrainei, cu participarea Statelor Unite. Președintele ucrainean a explicat că discuțiile tehnice pot aborda mai multe probleme, însă deciziile privind teritoriile revendicate de Rusia trebuie luate direct de liderii celor două țări.
De ce nu s-a ajuns până acum la pace. Ce condiții pun Putin și Zelenski
Rusia și Ucraina au mai participat la negocieri directe în 2025, însă discuțiile nu au dus la încheierea războiului. Ambele părți și-au menținut condițiile, iar problema teritoriilor ocupate de Rusia a rămas unul dintre principalele obstacole. Moscova continuă să respingă ideea unei încetări temporare a focului înainte de încheierea unui acord de pace. Vladimir Putin susține că un armistițiu ar permite armatei ucrainene să se reînarmeze și să își refacă forțele. De cealaltă parte, Volodimir Zelenski cere oprirea luptelor și garanții de securitate care să împiedice Rusia să lanseze o nouă ofensivă. Liderul ucrainean a insistat că viitorul teritoriilor și al securității țării sale trebuie discutat la cel mai înalt nivel.
Statele Unite încearcă să deblocheze negocierile. Ce discuții au avut loc în ultimele zile
Anunțul lui Donald Trump vine după o serie de întâlniri diplomatice organizate pentru reluarea negocierilor de pace. Pe 20 octombrie, emisarul american Steve Witkoff s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Oslo, în Norvegia, unde au fost discutate condițiile unui posibil acord și garanțiile de securitate pentru Ucraina. O zi mai târziu, Witkoff a avut discuții și cu Vladimir Putin, la Sankt Petersburg. În urma întrevederii, Kremlinul a transmis că Rusia este pregătită, în principiu, să reia negocierile mediate de Statele Unite.
Pe 23 octombrie, Zelenski a anunțat că echipele de negociere ale celor trei țări ar urma să se întâlnească în prima jumătate a lunii noiembrie. Tot atunci, liderul ucrainean a precizat că își dorește ca discuțiile tehnice să fie urmate de o întâlnire între șefii de stat. Noua declarație a lui Trump readuce astfel în discuție posibilitatea unei întrevederi directe între Putin și Zelenski, într-un moment în care Washingtonul încearcă să relanseze negocierile și să obțină un acord pentru încheierea războiului început de Rusia în februarie 2022.