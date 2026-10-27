Ambasada Rusiei în România, reacție la acuzațiile privind sabotajul de la Carfil Brașov: „Nu au fost prezentate dovezi”

Rusia respinge acuzațiile legate de sabotajul de la Carfil, după ce ambasadorul Vladimir Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Ambasada rusă afirmă că Bucureștiul nu ar fi prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzațiilor.
Moscova neagă implicarea în incendiul de la Carfil
Într-un comunicat transmis marți seară, Ambasada Rusiei susține că ambasadorul Vladimir Lipaev a fost invitat pe 27 octombrie la sediul MAE, unde partea română ar fi acuzat Federația Rusă de organizarea incendiului izbucnit la întreprinderea Carfil din Brașov, fără să prezinte, potrivit diplomaților ruși, dovezi în sprijinul acuzațiilor.
Reprezentanții ambasadei afirmă că diplomatul rus a respins categoric acuzațiile și a negat că Rusia ar fi planificat, coordonat sau desfășurat acte de sabotaj pe teritoriul României ori al altor state.
„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României, la fel ca și pe teritoriul altor state străine”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei.
Diplomația rusă a lansat, totodată, acuzații la adresa Ucrainei, îndemnând partea română să nu atribuie Moscovei metodele pe care ambasada le asociază autorităților de la Kiev. Aceste afirmații reprezintă poziția oficială a părții ruse.
Rusia acuză Ucraina pentru incidentele din Marea Neagră
În același comunicat, Ambasada Rusiei a abordat și incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră, criticând ceea ce a descris drept încercări de a atribui Moscovei responsabilitatea pentru astfel de evenimente.
Ambasadorul Vladimir Lipaev ar fi calificat aceste demersuri drept „manifestări de cinism politic și ipocrizie”, potrivit documentului citat.
Oficialii ruși susțin că Ucraina ar reprezenta principala sursă de amenințare pentru siguranța navigației în regiune și afirmă că forțele armate ucrainene ar fi vizat, de la începutul anului, peste 250 de nave comerciale care operau în interesul unor operatori economici ruși. Potrivit ambasadei, 28 de marinari și-ar fi pierdut viața în aceste incidente, iar navele vizate nu ar fi transportat încărcături militare.
Aceste cifre și acuzații sunt prezentate de Ambasada Rusiei în comunicatul său și nu sunt confirmate independent în informațiile citate aici.
Moscova mai susține că România și-ar fi exprimat îngrijorarea abia după blocarea unor livrări militare către Ucraina prin porturile de la Marea Neagră. În finalul mesajului, ambasadorul rus ar fi avertizat că, în opinia sa, riscurile pentru România ar proveni din alinierea la politica de escaladare promovată de conducerea NATO și a Uniunii Europene.
Ce spun autoritățile române despre rețeaua de sabotaj
Poziția Ambasadei Rusiei vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți pe ambasadorul Vladimir Lipaev în legătură cu actul de sabotaj pe care autoritățile române îl atribuie Federației Ruse și care ar fi provocat incendiul din 14 septembrie, de la platforma industrială Carfil din Brașov.
Potrivit autorităților române, ancheta a documentat activitatea infracțională a trei cetățeni — doi belaruși și un ucrainean — rezidenți în state membre ale Uniunii Europene și considerați membri ai unei rețele de sabotaj, implicați într-un incendiu suspect care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov.
Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, în timp ce ar fi pregătit acțiuni similare, iar cel de-al treilea a fost localizat în Polonia. Cei trei sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.
SRI: Rețeaua ar fi fost coordonată de Rusia
Serviciul Român de Informații a anunțat că rețeaua din care ar face parte cei trei suspecți ar fi fost coordonată de Rusia și ar fi vizat mai multe obiective militare și industriale din România și din regiune.
Conform SRI, scopul acțiunilor ar fi fost intimidarea, afectarea capacităților de apărare și diminuarea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.
Astfel, în timp ce autoritățile române susțin că au documentat o rețea de sabotaj coordonată de Rusia, ambasada rusă respinge acuzațiile și afirmă că nu au fost prezentate dovezi. Cele două poziții rămân diametral opuse în cazul incendiului de la platforma industrială Carfil din Brașov.