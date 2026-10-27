Ambasada Rusiei în România, reacție la acuzațiile privind sabotajul de la Carfil Brașov: „Nu au fost prezentate dovezi”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 20:19

Rusia respinge acuzațiile legate de sabotajul de la Carfil, după ce ambasadorul Vladimir Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Ambasada rusă afirmă că Bucureștiul nu ar fi prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzațiilor.

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