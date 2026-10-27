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Generalul Virgil Bălăceanu, la Realitatea Plus: „Rusia urmărește să destabilizeze România prin sabotaje”

Generalul Bălăceanu: „Rusia urmărește să destabilizeze România prin sabotaje”. Foto/Arhivă

Generalul Bălăceanu: „Rusia urmărește să destabilizeze România prin sabotaje”. Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat27 oct. 2026, 19:42
SursăRealitatea PLUS

Acțiunile de sabotaj atribuite Rusiei reprezintă o amenințare care depășește pagubele materiale și pot pune în pericol vieți omenești, avertizează analistul militar, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Potrivit analistului militar, astfel de operațiuni urmăresc să amplifice teama de război în societate, să submineze încrederea populației în instituțiile statului și să creeze o stare de nesiguranță care poate influența inclusiv procesele democratice. Generalul atrage atenția că Rusia vizează și diminuarea sprijinului acordat Ucrainei, prin extinderea acțiunilor asupra infrastructurii de transport și a întreprinderilor din industria de apărare, inclusiv asupra celor implicate în consolidarea capacităților militare europene.

Virgil Bălăceanu subliniază că delimitarea dintre sabotaj și terorism poate deveni dificilă atunci când atacurile provoacă victime, iar efectele unor asemenea operațiuni trebuie analizate atât din perspectiva securității, cât și a consecințelor politice și sociale pe termen lung.

Sunt extrem de periculoase. Acțiunile de sabotaj pot duce la pierderi materiale, dar și la pierderi de vieți omenești. La un moment dat, este dificil să faci distincția între o acțiune de sabotaj și una teroristă, mai ales dacă în urma acesteia există numeroase victime.

Rusia urmărește, prin aceste acțiuni, destabilizarea societății, în sensul creării sau amplificării unei psihoze a războiului, care este deja prezentă în România. Aceste acțiuni duc la scăderea încrederii în instituțiile statului și în capacitatea acestuia de a asigura desfășurarea vieții în condiții de normalitate, securitatea cetățenilor, precum și protecția infrastructurii critice și a întreprinderilor.

În general, Rusia nu urmărește obiective pe termen scurt. Acordă o atenție deosebită creării unor situații care să influențeze procesele democratice, inclusiv alegerile, și să favorizeze aducerea la putere a unor lideri politici și a unor partide care îi sunt favorabile. Acest lucru se realizează tocmai prin cultivarea, la nivelul psihologiei colective, a unei stări de nesiguranță și instabilitate.

Un alt obiectiv este reducerea sau anularea sprijinului acordat Ucrainei și extinderea gamei de ținte vizate, inclusiv asupra întreprinderilor din industria de apărare. Dacă analizăm harta Europei și locurile în care au avut loc astfel de acțiuni, observăm că acestea nu au vizat doar zonele de transport al sprijinului militar sau civil destinat Ucrainei ori întreprinderile care produc echipamente pentru aceasta. Au fost vizate și întreprinderi din industria de apărare națională, precum și unități implicate în dezvoltarea industriei de apărare la nivelul Uniunii Europene.

a declarat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.
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