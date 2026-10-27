Generalul Virgil Bălăceanu, la Realitatea Plus: „Rusia urmărește să destabilizeze România prin sabotaje”

Publicat 27 oct. 2026, 19:42 Sursă Realitatea PLUS

Acțiunile de sabotaj atribuite Rusiei reprezintă o amenințare care depășește pagubele materiale și pot pune în pericol vieți omenești, avertizează analistul militar, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

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