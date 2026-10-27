Cătălin Predoiu avertizează: România, vizată de atacuri teroriste și sabotaje. Reacție după operațiunea SRI și DIICOT de la Carfil

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 16:24

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un avertisment ferm cu privire la creșterea amenințărilor hibride și a riscurilor de securitate din România. Declarația vine în contextul recentei operațiuni derulate de SRI și DIICOT, care au capturat un grup de sabotori la uzina Carfil din Brașov.

Distribuie articolul