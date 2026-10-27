Cătălin Predoiu avertizează: România, vizată de atacuri teroriste și sabotaje. Reacție după operațiunea SRI și DIICOT de la Carfil

„În acest context, Cătălin Predoiu a transmis felicitări tuturor instituțiilor implicate în destructurarea rețelei, evidențiind că reușita s-a bazat pe o strânsă colaborare interinstituțională și pe un schimb eficient de date la nivel internațional.
„Salut succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Felicitări tuturor instituțiilor implicate!”, a declarat fostul oficial.
Fostul ministru subliniază însă că incidentul de la uzina Carfil nu reprezintă un caz izolat, ci este parte dintr-un tipar mai amplu al războiului hibrid menit să destabilizeze securitatea națională. În opinia sa, presiunea asupra structurilor de ordine publică și informații va continua să crească, existând riscul real ca acțiunile subversive să vizeze obiective strategice și elemente cheie de infrastructură.
Pe lângă semnalul de alarmă privind riscurile de securitate, fostul ministru a lansat un apel ferm către decidenții politici și criticii din spațiul public, insistând pe necesitatea unor investiții urgente în sistemul național de apărare. Deși instituțiile românești dispun de expertiza necesară pentru a combate aceste amenințări, Cătălin Predoiu consideră că sprijinul financiar extins și dotarea accelerată cu echipamente de ultimă generație sunt absolut esențiale pentru menținerea capacității operative în teren.”