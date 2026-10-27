Sorin Grindeanu cere prezentarea situației reale a bugetului. Replică dură de la Ilie Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situația economică reală a României, pentru a afla care sunt resursele disponibile și ce măsuri pot fi luate în 2027. Solicitarea vine pe fondul disputelor privind deficitul bugetar și efectele măsurilor de austeritate. Fostul premier Ilie Bolojan îl critică pe liderul social-democrat și îl acuză că încearcă să pregătească justificări pentru un eventual eșec economic.
Sorin Grindeanu cere explicații despre situația reală a finanțelor României
Liderul PSD susține că este nevoie de o imagine completă a bugetului de stat înainte ca Guvernul să stabilească măsurile economice pentru anul viitor. Acesta i-a solicitat ministrului Finanțelor să prezinte public datele actualizate, astfel încât autoritățile să știe exact pe ce bani se pot baza.
Grindeanu consideră că românii au dreptul să afle care au fost rezultatele măsurilor de austeritate aplicate în perioada guvernării Bolojan. Mai exact, acesta cere să se clarifice dacă restricțiile bugetare și creșterile de taxe au dus la o reducere reală a deficitului sau dacă îmbunătățirea situației financiare există doar în documentele oficiale.
Președintele PSD insistă că transparența este necesară pentru stabilirea viitoarelor măsuri economice și susține că deciziile pentru 2027 trebuie luate pe baza unor cifre clare, care să reflecte situația actuală a finanțelor publice.
Ilie Bolojan îl acuză pe Grindeanu că își pregătește scuzele pentru un eventual eșec
Fostul premier Ilie Bolojan a criticat poziția liderului PSD, susținând că acesta încearcă să preia inițiativa în stabilirea agendei Guvernului condus de Luca Niculescu. Bolojan afirmă că Grindeanu se comportă ca un premier de facto, prin anunțarea activităților și priorităților Executivului, deși nu ocupă funcția de prim-ministru. În ceea ce privește deficitul bugetar, fostul șef al Guvernului susține că situația financiară a României a fost deja analizată de marile agenții internaționale de rating, care au avut la dispoziție datele economice și informațiile privind facturile emise.
Potrivit cifrelor prezentate de Bolojan, estimările pentru deficitul României în 2026 sunt de 5,8% din PIB în cazul Moody's, 5,9% în cazul Fitch și aproximativ 6,2% în cazul Standard & Poor's. Fostul premier consideră că aceste evaluări trebuie luate în calcul și respinge ideea că situația bugetară ar fi fost prezentată într-un mod care să ascundă problemele existente. Mai mult, Bolojan îl acuză pe Grindeanu că urmărește să justifice eventualele cheltuieli suplimentare de la următoarele rectificări bugetare și o posibilă ratare a țintei de deficit.
În opinia sa, liderul PSD încearcă să pregătească explicații pentru situația în care Guvernul nu va putea pune în aplicare toate măsurile promise pentru 2027. Bolojan susține că, în lipsa unui control al cheltuielilor publice, există riscul ca obiectivele bugetare să nu fie respectate.
Ce arată ultimele date despre deficitul bugetar al României
Disputa dintre cei doi lideri politici are loc în contextul în care Ministerul Finanțelor a publicat noile date privind execuția bugetară. Conform informațiilor oficiale, deficitul bugetar al României a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, echivalentul a 78,3 miliarde de lei. În aceeași perioadă a anului trecut, deficitul era de 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,31% din PIB. Datele arată o reducere a diferenței dintre veniturile și cheltuielile statului, însă indicatorul calculat pe baza plăților efectuate nu reflectă în mod identic deficitul stabilit potrivit metodologiei europene ESA.
Pentru întregul an 2026, ținta de deficit este de 6,2% din PIB, în timp ce estimările agențiilor internaționale de rating se situează în jurul acestui nivel. În acest context, prezentarea situației financiare cerute de Sorin Grindeanu ar urma să clarifice inclusiv obligațiile de plată ale statului și resursele disponibile pentru perioada următoare.
Datele sunt relevante atât pentru rectificările bugetare de la finalul anului, cât și pentru pregătirea bugetului din 2027. Noul Guvern trebuie să stabilească ce cheltuieli pot fi acoperite, ce măsuri economice pot fi finanțate și cum va continua reducerea deficitului, în condițiile în care partidele aflate la guvernare au poziții diferite privind situația lăsată de fostul Executiv.