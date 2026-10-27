Sorin Grindeanu cere prezentarea situației reale a bugetului. Replică dură de la Ilie Bolojan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 11:13

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situația economică reală a României, pentru a afla care sunt resursele disponibile și ce măsuri pot fi luate în 2027. Solicitarea vine pe fondul disputelor privind deficitul bugetar și efectele măsurilor de austeritate. Fostul premier Ilie Bolojan îl critică pe liderul social-democrat și îl acuză că încearcă să pregătească justificări pentru un eventual eșec economic.

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