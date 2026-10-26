Bogdan Ivan, ales vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce promite: „Voi continua să susțin investițiile și dezvoltarea economiei”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 18:33

Social-democratul Bogdan Ivan a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților și anunță că își va concentra activitatea pe susținerea investițiilor, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației publice. Noul mandat vine cu promisiunea de a sprijini proiectele care răspund nevoilor comunităților și de a reduce obstacolele birocratice cu care se confruntă antreprenorii.

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