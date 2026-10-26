Bogdan Ivan, ales vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce promite: „Voi continua să susțin investițiile și dezvoltarea economiei”

Social-democratul Bogdan Ivan a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților și anunță că își va concentra activitatea pe susținerea investițiilor, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației publice. Noul mandat vine cu promisiunea de a sprijini proiectele care răspund nevoilor comunităților și de a reduce obstacolele birocratice cu care se confruntă antreprenorii.
După desemnarea în noua funcție, Bogdan Ivan a transmis un mesaj public în care a vorbit despre responsabilitatea pe care o implică o poziție de conducere în Parlament. Acesta a precizat că prioritățile sale rămân legate de problemele concrete ale cetățenilor, de investițiile în infrastructură și servicii publice, dar și de crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor.
Bogdan Ivan, mesaj după alegerea în conducerea Camerei Deputaților
Într-o postare publicată luni pe Facebook, Bogdan Ivan a afirmat că numirea sa în funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților trebuie privită prin prisma responsabilităților față de oamenii care așteaptă rezultate din partea reprezentanților politici.
Social-democratul a amintit importanța investițiilor în infrastructură, educație și sănătate, subliniind că acestea au efecte directe asupra vieții de zi cu zi.
El a vorbit și despre dificultățile întâmpinate de antreprenorii care vor să dezvolte afaceri și să creeze locuri de muncă, dar care se lovesc de proceduri administrative complicate.
În opinia sa, funcțiile publice ar trebui să ofere mai multe posibilități de a rezolva problemele cetățenilor, nu să devină un motiv de promovare personală.
Investițiile și reducerea birocrației, printre prioritățile noului vicepreședinte
Bogdan Ivan a anunțat că va continua să susțină măsurile destinate stimulării economiei și dezvoltării comunităților locale.
„Voi continua să susțin investițiile, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației”, a transmis acesta.
Totodată, noul vicepreședinte al Camerei Deputaților a precizat că își dorește ca problemele semnalate de comunități să fie reflectate în deciziile adoptate de Parlament.
Experiența acumulată în activitatea guvernamentală i-a arătat, potrivit propriilor declarații, cât de important este ca deciziile asumate să fie urmate de acțiuni concrete și ca proiectele anunțate să fie duse la bun sfârșit.
Printre domeniile evidențiate în mesajul său se numără infrastructura, serviciile publice, sprijinirea investițiilor private și crearea unor oportunități pentru tinerii care vor să își construiască viitorul în România.
Schimbări în conducerea Camerei Deputaților și a comisiilor parlamentare
Alegerea lui Bogdan Ivan în funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților face parte dintr-o serie de modificări ale structurii de conducere parlamentare.
Acesta a preluat poziția ocupată anterior de Natalia Intotero, care a devenit ministru al Mediului.
În același context, deputatul PSD Marius Budăi a preluat conducerea Comisiei pentru învățământ, în locul lui Alexandru Ghigiu, numit ministru al Investițiilor în Guvernul condus de Luca Niculescu.
Schimbările au loc în contextul redistribuirii unor responsabilități politice și parlamentare, după modificările intervenite în componența Executivului.
Bogdan Ivan le-a mulțumit colegilor din PSD pentru susținere
La finalul mesajului său, Bogdan Ivan a mulțumit conducerii partidului și colegilor social-democrați pentru încrederea acordată.
Acesta a adresat mulțumiri președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru sprijinul oferit în procesul care a dus la preluarea noii funcții.
Noul vicepreședinte al Camerei Deputaților susține că își va continua activitatea cu accent pe dezvoltarea economică, investiții și îmbunătățirea relației dintre administrație și cetățeni.