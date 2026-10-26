Luca Niculescu, după întâlnirea cu Mugur Isărescu: „Dialogul constant între Guvern și BNR este esențial pentru susținerea economiei”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 13:27

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pentru discuții despre situația economiei și prioritățile Guvernului. Întrevederea cu șeful BNR s-a aflat pe agenda premierului la începutul săptămânii. Potrivit mesajului transmis de Niculescu, principalele obiective prezentate au fost disciplina financiară, utilizarea eficientă a banului public și atragerea investițiilor.

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