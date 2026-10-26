Luca Niculescu, după întâlnirea cu Mugur Isărescu: „Dialogul constant între Guvern și BNR este esențial pentru susținerea economiei”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pentru discuții despre situația economiei și prioritățile Guvernului. Întrevederea cu șeful BNR s-a aflat pe agenda premierului la începutul săptămânii. Potrivit mesajului transmis de Niculescu, principalele obiective prezentate au fost disciplina financiară, utilizarea eficientă a banului public și atragerea investițiilor.
Șeful Executivului a precizat că discuțiile au vizat provocările economice actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar și perspectivele de dezvoltare ale economiei.
„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu”, a transmis Luca Niculescu.
Luca Niculescu: „Dialogul dintre Guvern și BNR este esențial pentru stabilitatea economică”
Premierul a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a unui dialog constant între Executiv și banca centrală. În opinia sa, această colaborare este necesară atât pentru susținerea creșterii economice, cât și pentru menținerea stabilității macroeconomice.
„Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice”, a afirmat Niculescu.
Disciplina financiară și investițiile, printre prioritățile Guvernului
În cadrul întâlnirii, Luca Niculescu i-a prezentat guvernatorului BNR două direcții principale ale Executivului: gestionarea prudentă a finanțelor publice și relansarea economiei prin atragerea investițiilor.
Potrivit premierului, utilizarea banului public trebuie să fie eficientă, cu respectarea traiectoriei agreate cu Comisia Europeană. În paralel, Guvernul urmărește atragerea investițiilor necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.
„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă”, a transmis șeful Executivului.
La finalul mesajului, Luca Niculescu i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de continuarea dialogului dintre Guvern și banca centrală.