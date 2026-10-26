Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol a RA-APPS din Capitală. Ilie Bolojan și Mihai Jurcă nu au părăsit încă locuințele de la stat - SURSE

Fost ministru al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol pusă la dispoziție de RA-APPS, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit surselor menționate, fostul premier Ilie Bolojan și fostul șef al Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurcă nu au părăsit încă vilele de protocol în care locuiau.
Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol din Kiseleff
Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, Dragoș Pîslaru a părăsit vila de protocol de pe Șoseaua Kiseleff din Capitală, o locuință cu cinci camere și o suprafață de peste 123 de metri pătrați.
Fostul ministru ar fi solicitat locuința de la stat după ce și-ar fi trecut pe numele mamei sale casele pe care le deținea în București. Aceleași surse susțineau și că Dragoș Pîslaru ar deține, pe lângă proprietățile din Capitală, și o vilă la Bruxelles, evaluată la cel puțin 500.000 de euro, care ar fi fost cumpărată în 2025.
Ce apărea în declarația de avere a fostului ministru
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, declarația de avere din 2024 menționa o casă și un apartament în București.
Un an mai târziu, respectiv în 2025, Dragoș Pîslaru a devenit ministru în cabinetul condus de Ilie Bolojan. Conform surselor citate, acesta ar fi solicitat ulterior o locuință de protocol din partea statului.
Acum, după plecarea din funcția de ministru și încetarea calității de membru al Guvernului, fostul oficial a eliberat vila de protocol.
Ilie Bolojan și Mihai Jurcă nu ar fi eliberat încă vilele de protocol
Nu la fel stau lucrurile, se pare, în cazul fostului premier Ilie Bolojan și a lui Mihai Jurcă, și asta deoarece niciunul dintre cei doi nu ar fi părăsit încă locuințele de protocol puse la dispoziție de RA-APPS.
„Nu la fel au procedat, spun sursele noastre politice, fostul premier Ilie Bolojan și vicele său, Mihai Jurcă. Aceștia nu au plecat încă din vilele de protocol. Așteptăm să vedem dacă acest lucru se va întâmpla și cum vor proceda în acest sens”, a transmis jurnalista Realitatea Plus, Raluca Țicmeanu.