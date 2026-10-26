Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol a RA-APPS din Capitală. Ilie Bolojan și Mihai Jurcă nu au părăsit încă locuințele de la stat - SURSE

Publicat 26 oct. 2026, 12:46 Actualizat 26 oct. 2026, 12:50 Sursă Realitatea PLUS

Fost ministru al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol pusă la dispoziție de RA-APPS, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit surselor menționate, fostul premier Ilie Bolojan și fostul șef al Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurcă nu au părăsit încă vilele de protocol în care locuiau.

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