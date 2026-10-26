PSD își stabilește strategia pentru lunile următoare. Ședință importantă la sediul din Kiseleff

Partidul Social Democrat se reunește de urgență, luni, 26 octombrie, pentru a stabili strategia următoarelor luni și măsurile necesare pentru gestionarea crizelor din țară. Discuțiile au loc în contextul pregătirii rectificării bugetare, a legii salarizării și a bugetului pentru 2027, dar și al negocierilor de la Bruxelles pentru salvarea fondurilor din PNRR.
Biroul Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 26 octombrie, de la ora 10.00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr.10, au transmis social-democrații, într-un comunicat.
Conform sursei citate, conducerea partidului va stabili măsurile guvernamentale pe care miniştrii social-democrați urmează să le ia în a doua săptămână de la învestirea Cabinetului Niculescu, precum şi numirile în funcţii şi schimbarea foştilor reprezentanţi ai PNL şi USR.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat lista măsurilor pe care miniștrii social-democrați urmează să le adopte în perioada următoare, cu obiective care vizează sănătatea, infrastructura, agricultura, economia și siguranța publică.
Printre prioritățile anunțate se numără:
Sănătate: asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea Unităților de Primiri Urgențe (UPU) și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.
Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea reluării exporturilor de ovine.
Transporturi: finalizarea ultimelor verificări pentru deschiderea, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă, pe tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș.
Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu, a cărui lipsă limitează lucrările la doar 45% din șantier.
Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale.
Fonduri Europene: purtarea unor discuții la Bruxelles pentru salvarea fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Economie: realizarea unui audit al tuturor programelor de sprijin pentru economie.
Muncă: deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini și așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești.
Apărare: organizarea unei întâlniri cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru consolidarea securității la Marea Neagră.
Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor pentru combaterea violenței în școli.