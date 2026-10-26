PSD își stabilește strategia pentru lunile următoare. Ședință importantă la sediul din Kiseleff

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 07:25

Partidul Social Democrat se reunește de urgență, luni, 26 octombrie, pentru a stabili strategia următoarelor luni și măsurile necesare pentru gestionarea crizelor din țară. Discuțiile au loc în contextul pregătirii rectificării bugetare, a legii salarizării și a bugetului pentru 2027, dar și al negocierilor de la Bruxelles pentru salvarea fondurilor din PNRR.

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