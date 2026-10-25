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Luca Niculescu, de Ziua Armatei: ”Poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă” -VIDEO

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 11:08

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat duminică, la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu ocazia Zilei Armatei României, că respectul față de sacrificiul militarilor trebuie demonstrat nu doar prin ceremonii de comemorare, ci și prin măsuri concrete pentru apărarea țării și menținerea păcii. Șeful Executivului a subliniat că modernizarea Armatei, consolidarea alianțelor strategice și asigurarea condițiilor necesare militarilor pentru îndeplinirea misiunilor reprezintă priorități în domeniul apărării.

Luca Niculescu: Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României

Am venit aici, la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO

— a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: Poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă

Premierul României a subliniat că respectul față de sacrificiul militarilor trebuie demonstrat prin măsuri concrete pentru apărarea țării și menținerea păcii, nu doar prin ceremonii de comemorare.

Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înţeles. La graniţele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă şi distrugere. Ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă. În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii îşi fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viaţa îşi urmează cursul firesc. În spatele acestei normalităţi se află însă oameni care veghează zi şi noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranţă. Sunt piloţii care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militării din forţele terestre, sunt specialiştii în apărare cibernetică şi toţi cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene

— a transmis șeful Executivului.

Luca Niculescu: Avem nevoie de investiţii predictibile

Totodată, oficialul a afirmat că tuturor militarilor”le datorăm recunoștință, le datorăm respect și le datorăm condițiile necesare pentru a-și îndeplini misiunile”.

În plus, Luca Niculescu a ținut să precizeze că Executivul și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării.

Prima este modernizarea Armatei române. Avem nevoie de investiţii predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată ameninţărilor actuale. În acelaşi timp, aceste investiţii trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românеşti, prin transfer de tehnologie, inovare şi locuri de muncă. A doua este consolidarea alianţelor noastre. România nu este singură. Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană, Parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securităţii noastre. Vom continua să fim un aliat credibil şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Iar a treia direcţie este respectul faţă de oamenii în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul şi curajul oamenilor

— a conchis premierul.
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