Luca Niculescu, de Ziua Armatei: ”Poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă” -VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 11:08

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat duminică, la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu ocazia Zilei Armatei României, că respectul față de sacrificiul militarilor trebuie demonstrat nu doar prin ceremonii de comemorare, ci și prin măsuri concrete pentru apărarea țării și menținerea păcii. Șeful Executivului a subliniat că modernizarea Armatei, consolidarea alianțelor strategice și asigurarea condițiilor necesare militarilor pentru îndeplinirea misiunilor reprezintă priorități în domeniul apărării.

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