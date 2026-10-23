Bucureștiul, încă 15-20 de ani cu probleme la termoficare. Avertismentul lui Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu avertizează că problemele cu furnizarea apei calde și a căldurii în București vor continua în următorii 15-20 de ani, din cauza vechimii rețelei de termoficare și a ritmului lent în care aceasta poate fi înlocuită. Edilul a precizat că, în prezent, sistemul funcționează în proporție de aproximativ 94%, iar întreruperile sunt cauzate, în unele zone, de lucrările aflate în desfășurare.
Vești proaste pentru bucureșteni: ce spune edilul
Primarul general a explicat, vineri seara, 23 octombrie, la un post TV, că rețeaua de termoficare este foarte veche și și-a depășit durata de viață, iar înlocuirea acesteia nu se poate face într-un interval scurt.
Edilul a subliniat că bucureștenii trebuie să se aștepte în continuare la probleme, în condițiile în care modernizarea rețelei presupune un proces de durată.
De ce ar putea apărea noi avarii la sistemul de termoficare?
Primarul general a avertizat că nici sezonul rece care bate la ușă nu va fi lipsit de dificultăți. Potrivit acestuia, avariile pot apărea în continuare din cauza stării avansate de uzură a conductelor, iar furnizarea agentului termic poate fi afectată și de capacitatea de livrare a energiei termice.
Ciprian Ciucu, despre problemele cu apa caldă: „Am aceleași probleme”
Primarul general a afirmat că întâmpină personal dificultăți legate de furnizarea apei calde. Acesta a explicat că locuiește la bloc și este, la rândul său, beneficiar al sistemului centralizat de termoficare.
Declarațiile primarului vin în contextul problemelor persistente ale sistemului de termoficare din București, unde vechimea infrastructurii și lucrările de reparații continuă să afecteze furnizarea apei calde și a căldurii în anumite zone ale orașului.
Termoenergetica a început verificările rețelei pentru furnizarea căldurii
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat, într-un comunicat publicat pe Facebook, că a început, pe 16 octombrie, verificările instalațiilor de termoficare în regim de probe la cald. Acestea se desfășoară treptat, în funcție de starea conductelor și de lucrările aflate în desfășurare în diferite zone ale Capitalei.
Potrivit companiei, verificările au loc în principal pe timpul nopții, în contextul scăderii temperaturilor. În paralel, echipele CMTEB continuă intervențiile la rețea, însă, pe parcursul sezonului rece, vor fi efectuate doar lucrările pentru care se pot realiza provizorate, astfel încât furnizarea căldurii să nu fie afectată.