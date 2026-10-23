Bucureștiul, încă 15-20 de ani cu probleme la termoficare. Avertismentul lui Ciprian Ciucu

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 23:42

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu avertizează că problemele cu furnizarea apei calde și a căldurii în București vor continua în următorii 15-20 de ani, din cauza vechimii rețelei de termoficare și a ritmului lent în care aceasta poate fi înlocuită. Edilul a precizat că, în prezent, sistemul funcționează în proporție de aproximativ 94%, iar întreruperile sunt cauzate, în unele zone, de lucrările aflate în desfășurare.

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