Termoenergetica începe probele la căldură în București. Ce trebuie să știe locatarii

Publicat 16 oct. 2026, 20:15 Actualizat 16 oct. 2026, 20:27

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare intră în etapa pregătirilor pentru sezonul rece 2026–2027. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță că vineri, 16 octombrie, începe probele la cald, care se vor desfășura treptat, în funcție de starea conductelor și de lucrările aflate în desfășurare în diferite zone ale Capitalei.

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