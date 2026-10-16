Termoenergetica începe probele la căldură în București. Ce trebuie să știe locatarii

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare intră în etapa pregătirilor pentru sezonul rece 2026–2027. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță că vineri, 16 octombrie, începe probele la cald, care se vor desfășura treptat, în funcție de starea conductelor și de lucrările aflate în desfășurare în diferite zone ale Capitalei.
Termoenergetica începe probele la cald pentru iarna 2026–2027
Potrivit companiei, verificările vor avea loc în principal pe timpul nopții, în contextul prognozei meteo care indică scăderea temperaturilor în următoarele zile. În paralel, echipele companiei vor continua intervențiile necesare în rețea, însă în sezonul rece vor fi derulate doar lucrările pentru care pot fi realizate provizorate, astfel încât furnizarea agentului termic pentru încălzire să nu fie afectată.
Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari înainte de pornirea căldurii
Termoenergetica le reamintește asociațiilor de proprietari că trebuie să verifice dacă instalațiile interioare de alimentare cu energie termică sunt funcționale și dacă lucrările din interiorul imobilelor au fost finalizate. Printre operațiunile necesare se numără și aerisirea caloriferelor din apartamente.
Asociațiile care doresc amânarea furnizării agentului termic pot transmite o solicitare scrisă, prin reprezentanții legali. Cererea poate fi depusă la registratura CMTEB, la secțiile de termoficare de sector sau poate fi trimisă prin e-mail, la adresa relatii@cmteb.ro.
Unde pot suna bucureștenii pentru informații despre căldură
Bucureștenii pot afla informații despre funcționarea sistemului de termoficare prin mesajele preînregistrate disponibile la numărul 031.9442.
Pentru sesizări și reclamații privind furnizarea agentului termic sau avariile din rețea, compania pune la dispoziție numărul gratuit 0800.820.002. Informații despre starea sistemului pot fi consultate și prin aplicația Termoalert.