Centrul INFOTRAFIC informează, vineri dimineață, că în acest moment pe drumurile din județele Dolj și Gorj se circulă în condiții de iarnă, iar pe alte șase dintre cele mai circulate șosele din țară carosabilul este umed, din cauza ploilor.
De altfel, ieri, un microbuz ce transporta 10 copii s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe un drum județean acoperit cu zăpadă și gheață, pe raza localității gorjene Cornești. În urma accidentului, un copil a suferit răni minore.
Circulație rutieră pe carosabil umed, din cauza ploilor
Potrivit sursei citate, la primele ore ale dimineții, în șase județe sunt prezente precipitații sub formă de ploaie, unde traficul rutier se va desfășura pe un carosabil umed. Acestea sunt: Brașov, Dolj, Harghita, Olt, Teleorman și Timiș.
Astfel, pe șase dintre cele mai circulate șosele din țară carosabilul este umed, din cauza ploilor:
Autoritățile precizează că vizibilitatea în trafic este bună și nu au fost semnalate evenimente rutiere produse din cauza condițiilor meteorologice.
Recomandările autorităților
În acest context, Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să circule cu prudență și au câteva sfaturi pentru aceștia:
Autovehiculele trebuie să aibă funcționale, la plecarea la drum, sistemele de dezaburire, pentru o bună vizibilitate.