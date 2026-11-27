Publicat 27 nov. 2026, 09:23 Actualizat 27 nov. 2026, 09:32

Centrul INFOTRAFIC informează, vineri dimineață, că în acest moment pe drumurile din județele Dolj și Gorj se circulă în condiții de iarnă, iar pe alte șase dintre cele mai circulate șosele din țară carosabilul este umed, din cauza ploilor.

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