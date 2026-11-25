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Accident cumplit în Timișoara! Un biciclist a fost decapitat de un tramvai, în centrul orașului | VIDEO
Biciclist decapitat de tramvai, în Timișoara (FOTO - paginadetimis.ro)
Publicat25 nov. 2026, 22:01
Actualizat25 nov. 2026, 22:09
Sursăre
Un accident înfiorător a avut loc în Timișoara, miercuri seară, acolo unde un biciclist a fost decapitat de un tramvai, în centrul orașului. ATENȚIE, URMEAZĂ IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!
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