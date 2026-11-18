Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 nov. 2026, 15:50

Mulți credincioși își încep ziua cu o rugăciune, pentru o zi bună, ocrotire la drum și la muncă, dar apelează și la Îngerul lor păzitor. De asemenea, se roagă și lunea, la început de săptâmână, pentru a le merge bine în zilele lucrătoare.

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