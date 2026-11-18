CFR Infrastructură Constanța a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că în urma cutremurului de miercuri dimineață, a fost oprită temporar circulația feroviară peste podurile dunărene.
Astfel, începând cu ora 03:00, Sucursala Regională Căi Ferate (SRCF) Constanța a dispus oprirea temporară a circulației trenurilor pe secția de circulație Saligny – Fetești, pentru efectuarea verificărilor tehnice la podurile dunărene. În acest moment, circulația feroviară se desfășoară în condiții normale.
Măsura preventivă a fost luată pentru a permite personalului de specialitate să verifice starea infrastructurii feroviare și să confirme menținerea condițiilor de siguranță pentru circulația trenurilor.
În paralel, pe celelalte secții de circulație, trenurile au fost avizate, prin radiotelefon (RTF) și ordin de circulație, să supravegheze cu atenție sporită starea liniei de cale ferată.
În acest moment, circulația feroviară se desfășoară în condiții normale
Verificările dispuse de SRCF Constanța au fost finalizate, iar circulația feroviară pe ambele poduri se desfășoară în condiții normale, după cum urmează:
Ora 03:46 – Podul de la Cernavodă, peste Dunăre: verificările au fost finalizate, circulația fiind normală.
Ora 04:25 – Podul Borcea – Fetești: verificările au fost finalizate, circulația fiind normală.
Prin aceste măsuri preventive, SRCF Constanța a urmărit verificarea infrastructurii feroviare și confirmarea condițiilor de siguranță în urma seismului
Cutremur, miercuri dimineață, în România
Un cutremur s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 02:49, în zona Vrancea. Inițial, sistemul automat Android Earthquake Alerts a indicat o magnitudine de 6,5, dar această valoare a fost revizuită ulterior la 5,7. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 16 kilometri de comuna Bisoca, în județul Buzău.
Conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea tectonică s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, iar sistemul automat de avertizare a indicat o arie potențială de propagare care cuprinde 17 state: România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovacia, Polonia, Rusia, Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Croația.