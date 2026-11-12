„Aproape Adevărat” - Un nou proiect editorial care aduce în prim-plan o altă față a realității

Publicat 12 nov. 2026, 15:19 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Nando Mario Varga pregătește lansarea unui proiect editorial original, cu un concept inedit: „APROAPE ADEVĂRAT – săptămânalul lucrurilor care s-ar fi putut întâmpla”. Un format diferit, în care realitatea și imaginația se întâlnesc într-o perspectivă surprinzătoare asupra lumii.

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