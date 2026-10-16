Vrei să lucrezi la DNA? Ce dosare trebuie să ai ca să ajungi procuror anticorupție

Publicat 16 oct. 2026, 12:35 Actualizat 16 oct. 2026, 12:45

Direcția Națională Anticorupție (DNA) organizează un concurs pentru ocuparea a 20 de posturi de procuror. Procedura se desfășoară în perioada 15 octombrie – 14 decembrie 2026 și a publicat condițiile pe ccare trebuie să le îndeplinească cei interesați.

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