Vrei să lucrezi la DNA? Ce dosare trebuie să ai ca să ajungi procuror anticorupție

Direcția Națională Anticorupție (DNA) organizează un concurs pentru ocuparea a 20 de posturi de procuror. Procedura se desfășoară în perioada 15 octombrie – 14 decembrie 2026 și a publicat condițiile pe ccare trebuie să le îndeplinească cei interesați.
Ce trebuie să conțină dosarul pentru un post la DNA
Conform anunțului publicat de Direcția Națională Anticorupție pe 15 octombrie 2026, la concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile legale de participare. Printre acestea se numără o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător, calculată la data interviului, precum și o bună pregătire profesională și o conduită morală ireproșabilă.
De asemenea, candidații nu trebuie să fi fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani, cu excepția situațiilor în care sancțiunea a fost radiată. Vechimea minimă poate include și perioada în care candidatul a avut calitatea de auditor de justiție, în condițiile prevăzute de lege și de regulamentul aplicabil.
Ce documente trebuie depuse la înscriere
Dosarul de înscriere trebuie să includă un curriculum vitae întocmit conform modelului comun european și o copie a actului de identitate. Candidații trebuie să anexeze și cel mult 10 acte judiciare întocmite în ultimii cinci ani de activitate, în format electronic, precum și alte documente pe care le consideră relevante pentru evaluare.
Cum se desfășoară selecția pentru DNA
Concursul constă într-un interviu în fața comisiei, prin care sunt evaluate activitatea profesională, cunoașterea unei limbi străine și competențele informatice.
Înscrierile sunt prevăzute în perioada 16–26 octombrie 2026, potrivit calendarului publicat de DNA. Interviurile sunt programate pentru 23–25 noiembrie, iar rezultatele finale urmează să fie publicate pe 14 decembrie 2026.