Un focar de Salmonella a fost înregistrat la o grădiniță din Iași, la începutul acestei săptămâni, iar mai mulți copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară.
Un focar de toxiinfecție alimentară (TIA) a fost înregistrat la Grădinița „Varlaam Mitropolitul” din Iași. În data de 25.11.2026, reprezentanții grădiniței au raportat apariția unor simptome gastrointestinale (dureri abdominale, scaune moi, febră) la începutul acestei săptămâni la 30 de copii, dintre care doi au fost internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”.
În urma informațiilor primite, s-a constatat că cei 30 de copii simptomatici provin din 10 grupe diferite, după cum urmează: 2 copii din grupa „baby”, 4 din „grupa mică”, 17 din „grupa mare” și 7 din „grupa mijlocie”.
Cazuri de Salmonella la grădiniță
În urma investigațiilor demarate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași, au fost identificate două cazuri pozitive la Salmonella: un caz la un copil care s-a prezentat în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și a necesitat internare, respectiv un caz la un copil care nu a necesitat internare.
În acest moment, starea de sănătate a copiilor este bună, iar o anchetă epidemiologică este în plină desfășurare, în vederea identificării sursei focarului.
Ce măsuri s-au luat
De asemenea, Marius Voicescu a precizat că, în urma acestor cazuri, s-au luat mai multe măsuri, printre care:
Intensificarea măsurilor de curățenie și dezinfecție în toate spațiile unității, la sfârșitul programului de lucru;
Efectuarea triajului epidemiologic;
Recomandarea izolării la domiciliu a copiilor care prezintă simptomatologie, până la dispariția acesteia;
Recomandarea efectuării examenului de coprocultură pentru copiii simptomatici.
În data de 25 noiembrie directorul unității a luat decizia de suspendare a activității în perioada 26-27 noiembrie, urmând ca în data de 28 noiembrie să se efectueze o nouă dezinfecție a tututor spațiilor de către o firmă autorizată, care are un contract încheiat cu grădinița respectivă.