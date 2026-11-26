Publicat 26 nov. 2026, 11:13 Actualizat 26 nov. 2026, 11:18

Un focar de Salmonella a fost înregistrat la o grădiniță din Iași, la începutul acestei săptămâni, iar mai mulți copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară.

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