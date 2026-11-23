Publicat 23 nov. 2026, 20:59 Actualizat 23 nov. 2026, 21:05

Trei echipaje de pompieri și mai multe echipe de medici au intervenit de urgență la o casă din comuna Țițești, județul Argeș, acolo unde patru copii s-au simțit rău după ce au stat într-o cameră încălzită cu un generator pe benzină.

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