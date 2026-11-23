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Patru copii din județul Argeș au ajuns la spital, după ce s-au simțit rău. Ce au găsit pompierii în camera lor
FOTO - Arhivă (ISU Argeș)
Publicat23 nov. 2026, 20:59
Actualizat23 nov. 2026, 21:05
Trei echipaje de pompieri și mai multe echipe de medici au intervenit de urgență la o casă din comuna Țițești, județul Argeș, acolo unde patru copii s-au simțit rău după ce au stat într-o cameră încălzită cu un generator pe benzină.
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