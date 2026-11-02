Furtuna a făcut ravagii în București și Ilfov: 30 de mașini avariate și 57 de intervenții ale pompierilor, în doar câteva ore

Furtuna care a lovit Bucureștiul și Ilfovul a lăsat în urmă zeci de mașini avariate și copaci doborâți pe străzi. În doar opt ore, pompierii au fost chemați la 57 de intervenții, cele mai multe în Capitală, unde vântul a smuls inclusiv elemente de construcție și un panou publicitar.
50 de intervenții în București. Zeci de copaci au fost doborâți de vânt
Potrivit datelor transmise de ISU București-Ilfov, cele mai multe intervenții au fost înregistrate în Capitală, unde pompierii au gestionat 50 de situații provocate de fenomenele meteorologice.
Dintre acestea, 43 de intervenții au vizat copaci căzuți, șase au fost cauzate de elemente de construcție desprinse, iar într-un caz a fost necesară intervenția pentru îndepărtarea unui panou publicitar desprins.
În urma incidentelor produse în București au fost avariate 30 de autoturisme.
Alte șapte intervenții în județul Ilfov
În județul Ilfov, pompierii au intervenit în șapte situații, toate fiind provocate de copaci căzuți în urma vântului puternic.
Intervențiile au avut loc pe durata codului galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabil în data de 2 noiembrie 2026.
Recomandările ISU pentru perioadele cu ploi și vânt puternic
Pentru prevenirea accidentelor, ISU București-Ilfov recomandă populației să evite deplasările și activitățile în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.
Autoritățile recomandă, de asemenea:
Amânarea activităților desfășurate în spații deschise sau la înălțime;
Închiderea ferestrelor și fixarea obiectelor aflate în exteriorul locuințelor;
Evitarea zonelor cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte de vânt;
Curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a permite scurgerea apei provenite din precipitații;
Evitarea traversării cursurilor de apă cu debite crescute și păstrarea distanței față de malurile acestora.
ISU București-Ilfov atrage atenția că obiectele desprinse de vânt și copacii doborâți pot reprezenta un pericol pentru pietoni și șoferi. Respectarea recomandărilor autorităților poate contribui la prevenirea unor accidente în timpul fenomenelor meteorologice severe.