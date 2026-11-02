Furtuna a făcut ravagii în București și Ilfov: 30 de mașini avariate și 57 de intervenții ale pompierilor, în doar câteva ore

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 18:34

Furtuna care a lovit Bucureștiul și Ilfovul a lăsat în urmă zeci de mașini avariate și copaci doborâți pe străzi. În doar opt ore, pompierii au fost chemați la 57 de intervenții, cele mai multe în Capitală, unde vântul a smuls inclusiv elemente de construcție și un panou publicitar.

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