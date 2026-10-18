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Radu Miruță confirmă: Dronele doborâte în spațiul aerian românesc, de proveniență rusească

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 15:58

Avioanele F-16 ale Armatei Române au doborât la Sulina două drone rusești din noua generație Geran-4. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a precizat că dispozitivele zburau cu 450 km/h, depășind cu mult viteza tuturor dronelor rusești detectate până acum în zonă.

Sâmbătă seară, aviația militară română a marcat o premieră istorică: două avioane de vânătoare F-16 au interceptat și au doborât, în apropiere de Sulina, primele drone rusești de ultimă generație din seria Geran-4.

Aparatele de atac, dotate cu motoare turbopropulsoare, s-au dovedit a fi adevărate „rachete cu aripi”, atingând o viteză uluitoare de 450 km/h — de trei ori mai rapide decât orice altă dronă depistată anterior la granițele țării.

Anunțul incendiar a fost făcut duminică de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a subliniat că militarii români au făcut față cu brio acestui nou salt tehnologic de pe front.

Viteză de avion de vânătoare: Ce sunt monștrii aerieni Geran-4?

Până în prezent, incursiunile de la granița estică implicau drone de atac mai lente, care navigau la viteze de doar 150-170 km/h. Apariția pe radar a noilor modele rusești Geran-4 schimbă complet ecuația de securitate regională.

Dacă până acum aveam drone pe care le cunoșteam foarte bine, de 150-170 km/h, de câteva săptămâni au apărut în discuție dronele cu motor turbopropulsor — aparate cu o rază de acțiune de 800-900 km, care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare.

Cele de aseară zburau cu 450 km/h, ceea ce indică modele Geran-4 rusești. Este pentru prima dată când doborâm astfel de ținte

— a declarat Radu Miruță/MApN.

Viteza extremă reduce drastic timpul de reacție al apărării antiaeriene de la sol, făcând ca intervenția aeronavelor de vânătoare F-16 să fie absolut critică pentru neutralizarea lor înainte de a atinge obiective civile sau militare.

Cursa contracronometru de la Sulina: interceptare matematică prin modele statistice

Succesul misiunii de sâmbătă seară nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unui calcul tactic avansat. Armata Română a anticipat cu precizie punctul de pătrundere al țintelor rusești pe teritoriul național, trimițând avioanele F-16 în întâmpinare exact în zona fierbinte.

Modul în care s-a desfășurat atacul demonstrează eficiența noii tactici:

  1. Prezență anticipată: Piloții români așteptau deja dronele la graniță, coordonați prin modele matematice de simulare.

  2. Neutralizare rapidă: Prima dronă Geran-4 a fost distrusă la ora 18:01.

  3. Lovitura decisivă: La doar patru minute și jumătate distanță, la ora 18:05, a doua dronă a fost pulverizată în aer.

Modelele statistice pe care le-am folosit și-au dovedit pe deplin eficiența.

Avioanele noastre de vânătoare au fost la întâmpinare fix în punctul estimat pentru încălcarea spațiului aerian.

— a declarat Radu Miruță/MApN.
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