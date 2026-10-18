Radu Miruță confirmă: Dronele doborâte în spațiul aerian românesc, de proveniență rusească

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 15:58

Avioanele F-16 ale Armatei Române au doborât la Sulina două drone rusești din noua generație Geran-4. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a precizat că dispozitivele zburau cu 450 km/h, depășind cu mult viteza tuturor dronelor rusești detectate până acum în zonă.

Distribuie articolul