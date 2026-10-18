Radu Miruță confirmă: Dronele doborâte în spațiul aerian românesc, de proveniență rusească

Avioanele F-16 ale Armatei Române au doborât la Sulina două drone rusești din noua generație Geran-4. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a precizat că dispozitivele zburau cu 450 km/h, depășind cu mult viteza tuturor dronelor rusești detectate până acum în zonă.
Sâmbătă seară, aviația militară română a marcat o premieră istorică: două avioane de vânătoare F-16 au interceptat și au doborât, în apropiere de Sulina, primele drone rusești de ultimă generație din seria Geran-4.
Aparatele de atac, dotate cu motoare turbopropulsoare, s-au dovedit a fi adevărate „rachete cu aripi”, atingând o viteză uluitoare de 450 km/h — de trei ori mai rapide decât orice altă dronă depistată anterior la granițele țării.
Anunțul incendiar a fost făcut duminică de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a subliniat că militarii români au făcut față cu brio acestui nou salt tehnologic de pe front.
Viteză de avion de vânătoare: Ce sunt monștrii aerieni Geran-4?
Până în prezent, incursiunile de la granița estică implicau drone de atac mai lente, care navigau la viteze de doar 150-170 km/h. Apariția pe radar a noilor modele rusești Geran-4 schimbă complet ecuația de securitate regională.
Viteza extremă reduce drastic timpul de reacție al apărării antiaeriene de la sol, făcând ca intervenția aeronavelor de vânătoare F-16 să fie absolut critică pentru neutralizarea lor înainte de a atinge obiective civile sau militare.
Cursa contracronometru de la Sulina: interceptare matematică prin modele statistice
Succesul misiunii de sâmbătă seară nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unui calcul tactic avansat. Armata Română a anticipat cu precizie punctul de pătrundere al țintelor rusești pe teritoriul național, trimițând avioanele F-16 în întâmpinare exact în zona fierbinte.
Modul în care s-a desfășurat atacul demonstrează eficiența noii tactici:
Prezență anticipată: Piloții români așteptau deja dronele la graniță, coordonați prin modele matematice de simulare.
Neutralizare rapidă: Prima dronă Geran-4 a fost distrusă la ora 18:01.
Lovitura decisivă: La doar patru minute și jumătate distanță, la ora 18:05, a doua dronă a fost pulverizată în aer.