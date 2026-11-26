Președintele României, Nicușor Dan, a fost desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie, chiar de șeful statului, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
Potrivit unei postări făcute pe Facebook, înaintea reuniunii Consiliului European a avut loc o discuție a grupului „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene.
Grupul susține menținerea unei politici de coeziune puternice, care să beneficieze de resurse financiare adecvate și să contribuie la reducerea diferențelor de dezvoltare dintre statele și regiunile europene.
În mesajul publicat în mediul online, Nicușor Dan a precizat că a primit mandatul de a reprezenta interesele grupului, împreună cu Giorgia Meloni, în următoarele etape ale negocierilor europene.
Ce își dorește România de la viitorul buget european 2028-2034
În context, președintele a subliniat că va susține un buget european care să răspundă nevoilor țării noastre și să permită continuarea procesului de dezvoltare și modernizare.
Nicușor Dan a agreat poziția României pentru negocierile privind bugetul UE 2028-2034
În pregătirea reuniunii de la Bruxelles, președintele a avut miercuri, 25 noiembrie, o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii. În cadrul întâlnirii a fost analizată și stabilită poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.
Nicușor Dan a precizat că pregătirea poziției României a inclus și o consultare publică organizată la Administrația Prezidențială, la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate.
România vrea o alocare consistentă din viitorul buget european
Șeful statului a subliniat, totodată, că România va face, împreună cu Guvernul și ceilalți actori relevanți, toate demersurile necesare pentru a obține o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților de dezvoltare.
Nicușor Dan a reiterat susținerea României pentru un buget european ambițios, care să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii. În același timp, autoritățile analizează propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale UE.
Președintele a avertizat că negocierile din cadrul Consiliului European vor fi dificile și a subliniat importanța solidarității și a unei viziuni comune între statele membre.