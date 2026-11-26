Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 13:29

Președintele României, Nicușor Dan, a fost desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie, chiar de șeful statului, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

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