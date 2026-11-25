Ministerul Agriculturii propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027 şi menţinerea licenţierii importurilor de produse agricole din Ucraina până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat miercuri în transparenţă decizională.
Adaosurile la alimente, plafonate până în vara anului 2027
Autoritățile spun că cele două măsuri urmăresc protejarea puterii de cumpărare a consumatorilor și susținerea fermierilor și procesatorilor români, în contextul presiunilor economice generate de creșterea costurilor cu energia și carburanții, dar și de tensiunile geopolitice din regiune.
Măsura de limitare a adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază, reglementată prin OUG nr. 67/2023, ar urma să fie aplicată până la 30 iunie 2027 inclusiv.
Ministerul Agriculturii justifică prelungirea prin evoluția prețurilor la alimente. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, mărfurile alimentare au înregistrat, în octombrie 2026, o creștere anuală de 3,07%.
Mecanismul nu presupune stabilirea unor prețuri fixe la raft și nici introducerea unor restricții cantitative, ci limitează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și la maximum 20% pentru retail. Astfel, comercianții și ceilalți operatori economici își păstrează libertatea de negociere, în limitele impuse de lege.
Autoritățile susțin că prelungirea măsurii este necesară pentru a împiedica transferarea rapidă a costurilor cu utilitățile și transportul asupra prețurilor finale și pentru a proteja, în special, gospodăriile cu venituri mici.
Ce se întâmplă cu importurile din Ucraina
Proiectul MADR prevede și prelungirea cu un an, până la 31 decembrie 2027, a mecanismului de consultare și reacție coordonată privind autorizarea importurilor de produse agricole din Ucraina.
Măsura, reglementată prin OUG nr. 84/2023, se aplică unor categorii de produse precum grâul și meslinul, porumbul, oleaginoasele, făina de grâu, zahărul, ouăle și carnea de pasăre.
Ministerul Agriculturii consideră că menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a favorizat intrarea unor cantități importante de produse pe piața internă, la prețuri pe care le consideră de dumping. În acest context, prelungirea sistemului de licențiere ar urma să protejeze fermele românești din sectoarele vegetal și zootehnic și să ofere procesatorilor autohtoni posibilitatea de a-și valorifica producția.
Potrivit instituției, mecanismul contribuie și la prevenirea practicilor comerciale neloiale, asigurarea trasabilității produselor și respectarea normelor sanitar-veterinare.
Proiectul de Ordonanță de Urgență poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în secțiunea dedicată transparenței decizionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.