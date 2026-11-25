Publicat 25 nov. 2026, 19:40 Actualizat 25 nov. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

Ministerul Agriculturii propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027 şi menţinerea licenţierii importurilor de produse agricole din Ucraina până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat miercuri în transparenţă decizională.

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