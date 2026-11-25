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Politica· 2 min citire
Grindeanu atacă USR și pe Vlad Voiculescu în ziua moțiunii pe Sănătate: „De unde plătim paguba de 3,2 miliarde?”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac la adresa USR și a fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în contextul moțiunii simple depuse împotriva lui Alexandru Rogobete. Liderul social-democrat susține că demersul parlamentar nu trebuie să oprească verificările privind cheltuirea banilor publici din sistemul sanitar. Grindeanu a readus în discuție și achiziția vaccinurilor din perioada pandemiei, acuzând USR de o pagubă de 3,2 miliarde de lei.
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