Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 nov. 2026, 11:20

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac la adresa USR și a fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în contextul moțiunii simple depuse împotriva lui Alexandru Rogobete. Liderul social-democrat susține că demersul parlamentar nu trebuie să oprească verificările privind cheltuirea banilor publici din sistemul sanitar. Grindeanu a readus în discuție și achiziția vaccinurilor din perioada pandemiei, acuzând USR de o pagubă de 3,2 miliarde de lei.

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