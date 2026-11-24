Un raport european vede 4 scenarii pentru România până în 2035. Unul dintre ele se încheie cu ieșirea din UE și colaps economic
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Un raport coordonat de fostul premier italian Enrico Letta analizează patru posibile direcții pentru România în următorul deceniu. Țara ar putea continua să crească, dar să rămână dependentă de capitalul străin, ar putea deveni un centru regional de tehnologie sau ar putea ajunge într-o criză care să ducă la un RoExit.
România ar putea avea până în 2035 un parcurs economic marcat fie de continuarea creșterii, fie de o criză politică și fiscală care să ducă la ieșirea din Uniunea Europeană. Între aceste două extreme se află alte două variante: una în care securitatea devine prioritatea principală, în detrimentul investițiilor civile, și alta în care reformele și dezvoltarea tehnologică transformă țara într-un centru regional de inovare.
Cele patru scenarii sunt prezentate în raportul „Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors împreună cu HorizonX, la inițiativa fundației Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe. Documentul a fost coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți, la București.
Autorii subliniază că variantele analizate nu reprezintă prognoze privind evoluția inevitabilă a României, ci descriu posibile rezultate ale deciziilor politice și economice din următorii ani.
Raportul amintește progresele înregistrate de România în ultimul sfert de secol. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a urcat de la aproximativ 26% din media Uniunii Europene în 2000 la 78% în 2025.
Această evoluție a fost susținută de integrarea în piața unică europeană, investițiile străine directe, fondurile europene, banii trimiși în țară de românii din diaspora și dezvoltarea industriei orientate spre export și a sectorului IT.
Modelul economic bazat pe costuri reduse ale forței de muncă, capital străin și integrarea în lanțurile de producție europene începe însă să-și atingă limitele. Creșterea salariilor, dezechilibrele macroeconomice, presiunile demografice și capacitatea redusă de inovare limitează perspectivele de dezvoltare.
Primul scenariu: economia crește, dar România rămâne dependentă de companiile străine
Prima variantă presupune continuarea actualului model economic, cu atragerea investițiilor străine și modernizarea treptată a industriei. România ar putea înregistra în continuare creștere economică și ar continua să se apropie de nivelul de trai din statele mai dezvoltate ale Uniunii Europene.
În acest scenariu, deficitul bugetar ar putea coborî sub 3% până în 2030. Totuși, costurile ridicate ale dobânzilor ar limita resursele disponibile pentru investiții.
Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, extinderea rețelelor electrice și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei ar putea susține economia. Reconstrucția Ucrainei ar deschide, de asemenea, oportunități pentru porturile românești, transportul pe Dunăre și infrastructura feroviară.
Progresul economic ar avea însă și limite. Funcțiile cu valoare adăugată ridicată, proprietatea intelectuală și deciziile strategice ar continua să fie concentrate în afara României. Companiile locale ar rămâne în mare parte furnizori de componente și servicii pentru firme internaționale, iar investițiile și locurile de muncă s-ar concentra în special în marile orașe.
În plus, scăderea populației și diferențele dintre regiunile țării ar continua să afecteze dezvoltarea. România ar crește economic, dar nu ar reuși să păstreze în interiorul economiei naționale o parte suficient de mare din valoarea produsă.
Al doilea scenariu: securitatea devine prioritatea principală
A doua variantă pornește de la deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre. În aceste condiții, România ar ajunge să aloce mai multe resurse pentru apărare, securitate cibernetică și infrastructură energetică.
O asemenea orientare ar putea crea oportunități pentru industria de apărare, reparațiile navale, logistică și mobilitatea militară. Unele instituții ar putea deveni mai eficiente, însă dezvoltarea economică civilă ar avea de suferit.
Educația, sănătatea și cercetarea civilă ar risca să primească mai puține fonduri, iar investițiile în tehnologii noi ar putea rămâne insuficiente. România ar reuși să-și consolideze capacitatea de protecție, dar ar avea dificultăți în recuperarea decalajelor față de economiile mai avansate.
Raportul atrage atenția și asupra efectelor automatizării și inteligenței artificiale asupra sectorului IT. Activitățile repetitive și serviciile de externalizare ar putea fi afectate, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra unui domeniu important pentru economia românească.
Al treilea scenariu: criza politică și fiscală poate duce la un RoExit
Cea mai pesimistă variantă descrisă de raport este intitulată „Ruin After the Exit” („Ruina de după ieșire”). Aceasta prezintă o succesiune de crize economice, politice și instituționale care ar putea culmina cu retragerea României din Uniunea Europeană în prima parte a anilor 2030.
Scenariul pornește de la măsurile de austeritate din 2026–2027, care ar putea alimenta nemulțumirea publică. Alegerile din 2028 ar putea aduce la putere o coaliție suveranistă, iar relația cu instituțiile europene s-ar deteriora pe fondul conflictelor politice și al problemelor fiscale.
Blocarea fondurilor europene și pierderea încrederii investitorilor ar putea declanșa retrageri de capital. În această ipoteză, un referendum organizat la începutul anilor 2030 ar putea decide ieșirea României din UE, fără acorduri de tranziție.
Consecințele economice ar fi ample. Barierele comerciale și de reglementare ar îngreuna accesul companiilor românești pe piața europeană, afectând în special industria auto, exporturile de componente și utilaje. Unele multinaționale și-ar putea muta operațiunile în alte state, iar investițiile și finanțările europene s-ar reduce.
Deprecierea leului ar putea alimenta inflația, în timp ce statul ar întâmpina dificultăți tot mai mari în finanțarea proiectelor publice. Reducerea veniturilor bugetare, deteriorarea infrastructurii și plecarea angajaților calificați s-ar putea alimenta reciproc, agravând criza economică și socială.
România ar rămâne membră NATO, însă influența sa în regiune ar scădea. Autorii raportului avertizează că ieșirea din Uniunea Europeană nu ar aduce automat mai multă autonomie. Dimpotrivă, slăbirea instituțiilor și deteriorarea capacității economice ar putea limita posibilitatea țării de a-și decide singură direcția de dezvoltare.
Al patrulea scenariu: România devine un centru regional de tehnologie și inovare
Varianta optimistă este intitulată „Rewired Network Nation” („Națiunea reconectată”) și presupune o transformare profundă a economiei și a instituțiilor. Reformele administrative, digitalizarea serviciilor publice și investițiile în cercetare ar putea permite României să treacă de la un model bazat pe subcontractare la unul în care companiile dezvoltă propriile produse și tehnologii.
Firmele românești ar putea crea produse software, tehnologii industriale și soluții bazate pe inteligență artificială. În acest fel, o parte mai mare din profituri și din proprietatea intelectuală ar rămâne în țară.
Energia ar deveni un alt motor important al dezvoltării. Exploatarea gazelor din Marea Neagră, extinderea capacităților de producție din surse regenerabile și investițiile în stocare ar putea consolida poziția României pe piața regională. Raportul propune inclusiv înființarea unui fond pentru viitor, alimentat din veniturile publice obținute din sectorul energetic.
Cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina ar putea deschide noi oportunități economice, iar diaspora ar putea contribui mai mult la dezvoltarea țării prin investiții, cercetare și mentorat.
Nici această variantă nu ar elimina însă toate problemele. Declinul demografic ar continua, iar diferențele de dezvoltare dintre regiunile României ar putea persista.
Cercetarea și digitalizarea, printre marile vulnerabilități ale României
Raportul evidențiază mai multe probleme structurale care limitează competitivitatea economiei românești. Investițiile în cercetare și dezvoltare reprezintă aproximativ 0,5% din PIB, în comparație cu media de 2,24% în Uniunea Europeană. Capitalul de risc este de numai 0,008% din PIB.
Educația și integrarea tinerilor pe piața muncii reprezintă alte puncte vulnerabile. Aproape unul din cinci tineri nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau de formare profesională.
În privința infrastructurii digitale, România se află într-o situație contradictorie. Deși 96% dintre gospodării au acces la internet prin fibră optică, țara ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește serviciile publice digitale.
Autorii consideră că aceste probleme trebuie abordate printr-o strategie națională de competitivitate, care să stabilească priorități și obiective măsurabile pentru următorii ani.
Ce obiective ar trebui să atingă România până în 2035
Printre țintele propuse în raport se numără creșterea PIB-ului pe cap de locuitor la 95% din media europeană și reducerea deficitului bugetar la 2%.
Documentul recomandă și majorarea investițiilor în cercetare și dezvoltare la 1,5% din PIB, precum și digitalizarea tuturor serviciilor publice. Alte obiective vizează creșterea participării populației pe piața muncii, reducerea numărului de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează studii sau cursuri de formare, dar și extinderea capacităților de producție și stocare a energiei.
Pentru atingerea acestor ținte, raportul propune reforme în administrație, politici fiscale și financiare care să stimuleze investițiile, dezvoltarea sectorului energetic și măsuri pentru valorificarea capitalului uman.
Enrico Letta: Viitorul României nu este predeterminat
Fostul premier italian Enrico Letta consideră că evoluția României depinde de deciziile politice și de capacitatea autorităților de a susține reformele pe termen lung, dincolo de schimbările de guvern și de ciclurile electorale.
„Scenariile analizate în acest raport ne reamintesc că viitorul nu este predeterminat. Stagnarea sau chiar ceva mai rău reprezintă un risc atunci când inacțiunea ori luptele politice ajung în prim-plan. Dar scenariile arată și că transformarea este o alegere politică. Este nevoie acum de o coaliție durabilă pentru reformă și inovare, capabilă să privească dincolo de ciclurile electorale și să așeze prosperitatea pe termen lung a României în centrul priorităților naționale”, a transmis Enrico Letta în prefața raportului.
Cele patru scenarii arată că România are în față mai multe direcții posibile până în 2035. Capacitatea instituțiilor de a susține reformele, de a atrage investiții și de a transforma resursele țării în activități economice cu valoare adăugată ridicată va influența parcursul economic din următorul deceniu.
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