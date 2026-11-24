Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 20:54

Un raport coordonat de fostul premier italian Enrico Letta analizează patru posibile direcții pentru România în următorul deceniu. Țara ar putea continua să crească, dar să rămână dependentă de capitalul străin, ar putea deveni un centru regional de tehnologie sau ar putea ajunge într-o criză care să ducă la un RoExit.

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