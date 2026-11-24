România și Armenia au semnat un parteneriat strategic. Ce schimbări sunt pregătite în relațiile economice și comerciale dintre cele două țări
România și Armenia au semnat un parteneriat strategic. Foto: Facebook
România și Armenia au semnat un parteneriat strategic, în timpul vizitei premierului Nikol Pashinyan la București. Luca Niculescu anunță intensificarea schimburilor comerciale, un forum de afaceri și noi proiecte de colaborare în educație și în procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană.
România și Armenia au făcut un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale, prin semnarea unei Declarații privind parteneriatul strategic, în cadrul vizitei oficiale efectuate marți, la București, de premierul armean Nikol Pashinyan. Documentul urmărește să transforme dialogul politic dintre cele două state în proiecte concrete, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice, colaborarea comercială și apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.
Premierul Luca Niculescu a prezentat principalele direcții ale noii colaborări în cadrul declarațiilor comune susținute la Palatul Victoria alături de omologul său armean. Oficialul român a evidențiat atât importanța istorică a vizitei, cât și oportunitățile pe care le deschide parteneriatul strategic. Printre obiectivele anunțate se numără organizarea unui forum de afaceri în Armenia, revitalizarea Comisiei interguvernamentale mixte și extinderea schimburilor universitare.
Vizita premierului Armeniei la București, primul astfel de moment din ultimii 15 ani
Luca Niculescu a atras atenția asupra semnificației vizitei lui Nikol Pashinyan, acesta fiind primul șef al Guvernului armean care ajunge la București în ultimii 15 ani. Premierul român a amintit și de contribuția personalităților de origine armeană la dezvoltarea României, subliniind legăturile istorice dintre cele două popoare.
Un alt reper important îl reprezintă împlinirea a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Armenia, aniversare care coincide cu semnarea documentului de parteneriat strategic.
„Sunteți primul șef al Guvernului de la Erevan care vine la București în ultimii 15 ani. Este un moment istoric pentru popoarele noastre, care sunt unite prin legături trainice de prietenie și de solidaritate. Sunt legături foarte vechi, avem câteva dovezi, personalități de origini armene care au contribuit la modernizarea României. Spiru Haret este unul dintre ei, părintele învățământului românesc modern, dar mai sunt și alții, este Zambaccian, marele iubitor de artă, este scriitorul Garabet Ibrăileanu, este Ana Aslan, sunt, deci, mulți armeni care au contribuit la istoria României. Și în plus, anul acesta aniversăm - aniversăm 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Ca urmare, nu cred că există o modalitate mai potrivită de a sărbători acest reper decât semnarea Declarației privind parteneriatul strategic”, a declarat Luca Niculescu, marți, la Palatul Victoria, în cadrul declarațiilor comune susținute alături de omologul său armean, Nikol Pashinyan.
Schimburile comerciale dintre România și Armenia ajung la aproximativ 100 de milioane de euro
Dincolo de dimensiunea diplomatică, noul parteneriat strategic urmărește să stimuleze cooperarea economică și să creeze oportunități suplimentare pentru cetățenii și companiile din cele două state. Premierul român a explicat că documentul va permite dezvoltarea unor inițiative concrete, prin care relațiile politice să se reflecte în beneficii economice și comerciale.
Un obiectiv important îl reprezintă și susținerea parcursului european al Armeniei, România urmând să contribuie la consolidarea colaborării în acest domeniu.
„Este un parteneriat care ne va permite să dinamizăm cooperarea economică și comercială, va facilita legăturile dintre cetățenii noștri și ne va permite o colaborare și mai bună în procesul de susținere a Armeniei pentru apropierea sa către Uniunea Europeană”, a completat Niculescu.
Premierul a precizat că discuțiile cu Nikol Pashinyan au conturat deja primele direcții de acțiune pentru dezvoltarea relațiilor economice. Totodată, acesta a acceptat invitația omologului armean de a efectua o vizită în Armenia, unde va fi organizat un forum de afaceri la care vor participa și reprezentanți ai mediului economic românesc.
„Voi veni și răspund cu mare plăcere, pozitiv, invitației dumneavoastră. Vom organiza un forum de afaceri, vom merge cu oameni de afaceri, pentru că este important ca legăturile comerciale dintre România și Armenia să se dezvolte și mai mult. Schimburile sunt de aproximativ 100 de milioane de euro. Sunt convins că putem face mult mai mult. Este important că traiectoria este bună, traiectoria este ascendentă, dar după semnarea acestui parteneriat strategic cu siguranță că ele vor fi și mai bune”, a declarat Niculescu.
România și Armenia vor relansa Comisia interguvernamentală mixtă
Un alt rezultat al întrevederii de la București îl reprezintă acordul privind revitalizarea Comisiei interguvernamentale mixte România-Armenia. Mecanismul va permite intensificarea dialogului bilateral și identificarea unor noi domenii în care cele două guverne pot colabora.
Educația se numără printre sectoarele asupra cărora oficialii au convenit să acorde o atenție sporită. Discuțiile au vizat facilitarea mobilității academice, organizarea unor schimburi între studenți și cadre didactice, precum și folosirea programelor europene și a instrumentelor bilaterale deja existente.
„Sunt mai multe chestiuni unde putem lucra împreună, să încurajăm mobilitatea academică, de exemplu, vom pune miniștrii educației în legătură, schimburi de studenți, cadre didactice, vom utiliza programe europene, dar și programul bilateral de cooperare în domeniul educației”, a explicat Niculescu.
România promite sprijin pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană
Procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană a reprezentat un alt subiect important al discuțiilor dintre cei doi premieri. Luca Niculescu a transmis că România este pregătită să împărtășească din experiența acumulată în perioada pregătirii și a integrării europene, în special în ceea ce privește reformele instituționale necesare.
Oficialul român a amintit că anul viitor se împlinesc 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și a subliniat că parcursul european poate presupune transformări complexe, care necesită sprijin și consecvență.
„Un alt domeniu important: am vorbit despre sprijinul pe care îl oferim din toată inima pentru apropierea de Uniunea Europeană, este reforma instituțională și aici, domnule prim-ministru, puteți conta pe experiența României. La anul vom sărbători 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, știm cât de complex și uneori dificil poate fi acest proces și vă asigur de tot sprijinul nostru”, a afirmat Niculescu.
România și Armenia, discuții despre securitatea din regiunea Mării Negre
Pe agenda întrevederii de la Palatul Victoria s-au aflat și evoluțiile din domeniul securității regionale. Cei doi oficiali au discutat despre situația din zona extinsă a Mării Negre și despre necesitatea unor eforturi comune pentru consolidarea rezilienței în mai multe sectoare.
Luca Niculescu a evidențiat importanța unei cooperări mai strânse între România și Armenia în actualul context de securitate, în care provocările regionale impun coordonare și o capacitate mai bună de răspuns.
Premierul român a abordat și dimensiunea francofonă a relațiilor bilaterale, mulțumindu-i lui Nikol Pashinyan pentru sprijinul acordat candidaturii recente a României la Secretariatul General al Francofoniei. Niculescu a subliniat că tradiția comună în acest domeniu poate constitui o bază suplimentară pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țări.
„Avem și o lungă tradiție francofonă între țările noastre și pe acest palier relațiile se pot dezvolta. Deci, domnule prim-ministru, semnarea parteneriatului strategic deschide azi un nou capitol, un capitol ambițios, un capitol pragmatic în relațiile dintre țările noastre și am de plină încredere că prin angajamentul nostru comun vom face în așa fel încât relația dintre România și Armenia să fie tot mai bună”, a mai afirmat Niculescu.
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