Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 17:21

România și Armenia au semnat un parteneriat strategic, în timpul vizitei premierului Nikol Pashinyan la București. Luca Niculescu anunță intensificarea schimburilor comerciale, un forum de afaceri și noi proiecte de colaborare în educație și în procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană.

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