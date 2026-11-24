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Politica· 2 min citire
Ludovic Orban îi acuză pe unii liberali de apropierea de PSD. În 2009, el însuși purta geaca social-democraților
Ludovic Orban și Liviu Dragnea/ Facebook
Publicat24 nov. 2026, 14:34
SursăRealitatea PLUS
Ludovic Orban lansează noi atacuri la adresa social-democraților, în contextul fuziunii dintre Forța Dreptei și PNL. Fostul premier îi critică inclusiv pe liberalii pe care îi consideră apropiați de PSD, printre aceștia numărându-se Alina Gorghiu, Hubert Thuma și Rareș Bogdan. În urmă cu 17 ani, Ludovic Orban apărea însă în fotografii alături de Liviu Dragnea, în timpul celebrului schimb de geci dintre cei doi politicieni, conform Realitatea PLUS.
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