Principalele declarații ale lui Ludovic Orban, făcute la Culisele Statului Paralel - LIVE TEXT:

„Ne-am luptat cu PSD, care obtinusera 46% si am castigat aproape toate alegerile. De când a apărut in scenă echipa câștigătoare, sustinuta de președinte, PNL a luat-o pe un trend descendent, nu stiu daca PNL mai are 20%, PSD are 35%.

Lucrul cel ma igrav este că Iohannis si conducerea nelegitima a PNl trădează electoratul care i-a ales in 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca sa nu ajungem aici.

Am fost constant pe partea dreapta, am susținut valorile de dreapta si m-am luptat cu toate avataruruile partidului comunist

Poate implicarea lui Iohannis, care stia ca eu nu voi accepta niciodata o intelegere cu PSD.

Dl Iohannis își dorește să devină prim ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă.

Întrebat dacă are vreo vină de situația PNL, Orban a răspuns că nu are „absolut nicio vină”.

„M-am dus la Consiliul Național să-i determin să renunțe la această construcție împotriva firii.

PNL s-a luptat cu PSD cel puțin în ultimii 4 ani, pe viață și pe moarte, campaniile au fost pe o idee foarte simplă: Votezi PNL ca să scapi de PSD”, a mai spus Ludovic Orban.

Iohannis vrea să devină prim-ministru

„Astăzi, cine aduce PSD la putere, președintele Iohannis.

Cine mai poate să-l recunoască pe ... vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic... mumia”, a adăugat Orban.

„Este de nerecunoscut pentru mine, nu l-am văzut să kpoace golf în perioada în care am colaborat.

El n-a învins pandemia, s-a luptat, a fost implicat în deciziile importante, inclusiv restricții, pentru a salva vieți, companii, locuri de muncă.

Ce face de când și-a anunțat Cîțu candidatura, cu 2-3 luni inainte, nu are nicio legătură cu interesee românilor”, a mai spus Orban.

Cine a decis alianța cu PSD

„În perioada în care era președinte mă chema la Cotroceni și separat pe alții. Toți : Flutur, Boc, Rareș Bogdan, Turcan , Bușoi.

Impotant este că astăzi când Iohannis și -a făcut campanie împotriva PSD, pe-se-de, în strategia centrala. Azi, Iohannis și conducerea PNL bat palma cu PSD, bagă PSD în casă”, a mai spus Orban.

„În politică, în afară de interese, trebuie să ai caracter, onoare, bun simț, cinstit, onest față de oameni, Nu conteazp numai câștigul personal. Din păcate, cei care împing alianța împotriva firi nu au, au teama de Iohannis. Se simt cu musca pe căciula, probabil au schelete în dulap, probabil au forme de legătură cu unii ,alșii , contracte cu statul. Sunt o sumă de factori”, potrivit lui Orban.

Cum s-a votat alianța pro PSD

La Boc nu e surpriză, în 2009 i-a zis faci guvern cu PSD, Stolojan era prime desemnare și Boc a accceptat să facă guvern cu PSD. A trimis o epistolă, nu și-a mișcat fizicul. Eu nu am intalnit asa ceva”, a declarat Ludovic Orban.

„Nici Cîțu nu a făcut o pledoarie pro PSD, Bușoi, el e bine mersi, are ocapacitate de aș-și forma relații. Marea majoritate care au luat cuvântul au vorbi împotriva PSD, și paradoxal au votat pentru , fie nu au votat deloc. Ulteiror s-au dat în anumite canale media informatii neadevărate.

Pentru ca propunerea sa intruneasca numarul de voturi ar fi trebuit sa fie 35 de voturi. Turcan si inca cativa mint cu nerusinare, ca s-au fi votat continuarea negocierilor cu USR. Nu!. Cîțu a supus la vot negocierile cu PSD.

Când s-a supus la vot, unii ridicau mâinile sa nu se vada peste scaun”, a mai spus Orban.

Cine a schimbat votul pentru alianța PNL-PSD

„La intrebarea cine e pentru, nu au fost 35, dupa socoteala mea. Dan Vîlceanu a spus ca e mai simplu sa se numere voturile impotriva. Au fost proteste, colegii care au cerut numărarea voturilor pentru. S-a insistat să se voteze impotriva, ca daca cine nu voteaza impotriva se va pune votul pentru”, a dezvăluit Orban.

Au fost foarte multi oameni care au fost cu mine in sala, care nu au votat deloc. Nu l-am vazut pe Muraru (Al.-n.red.), de la PNL Iași, avea mandat sa voteze impotriva. Nu l-am vazut pe presedintele PNL Galati, de la Caraș Severin, Marcel Vela, Știrbu, de la Olt.

S-a numarat ca erau 70 in sala. Nu asa se numara voturile pentru.

Primarul nostru de Oradea a propus vot nominal.

Iohannis i-a sunat si a spus sa se voteze pentru PSD.

Cîțu n-a votat, de exemplu. Este o rușine ipocrită. Nu i-e rusine să se ducă la negocieri cu PSD, dar a dat declarații.

De ce n-a incercat Cîțu și Iohannis sa ceara votul la congresul PNL”, a mai spus Orban.

Cine stă la masă, din PNL, cu Dîncu, de la PSD

„Iohannis nu stă la masă cu Dîncu. Cîțu, alții și Ciorăpel”. Dîncu e la prima ispravă?!

E o trădare și a PSD față de alegătorii PSD. Aproape două treimi din alegătorii PNL, de astăzi, mai puțini decît pana la 1 iunie, nu-s de acord pentru un guvern cu PSD, iar in PSD, peste 50% sunt impotriva. Cu toate acestea, conducerile celor doua partide, proiect de 7 ani”, a mai spus fostul președinte al PNL.

