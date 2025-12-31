Conform unei hotărâri oficiale adoptate în ședința din 30 decembrie 2025, agricultorii din Nădlac primesc un sprijin financiar crucial în contextul noilor presiuni fiscale de la nivel național. Potrivit publicației Agrointel, noile măsuri prevăd următoarele facilități.

Scutire integrală de impozit pentru terenurile care au fost afectate de calamități naturale în anul precedent, cu condiția prezentării dovezilor oficiale privind pierderile suferite.

Reducere de 50% a impozitului pe utilaje, aplicabilă echipamentelor folosite direct în producția agricolă, pentru o perioadă de doi ani.

Această inițiativă locală se bazează pe cadrul legal stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, care oferă primăriilor libertatea de a ajusta taxele în funcție de nevoile comunității.

Decizia este cu atât mai importantă cu cât, la nivel parlamentar, s-au aprobat recent majorări de impozite pe terenurile agricole care pot depăși 130% începând cu anul 2026.

Astfel, prin acest demers, autoritățile locale încearcă să protejeze fermierii de impactul dur al noilor creșteri de taxe și să le asigure stabilitatea necesară continuării activității.