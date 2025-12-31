"Bursa de Valori București dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații bancare sensibile. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail", transmit reprezentanții BVB, într-un comunicat.

BVB atrage atenția că aceste informații pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri.

Bursa de Valori București precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor.

Totodată, reprezentanții BVB recomandă publicului larg să urmărească unele reguli pentru siguranța online.

"Verificați întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variație a numelui sau extensiei este un indicator de înșelăciune", se menționează în comunicat.

În ceea ce privește sursa dividendelor, distribuirea acestora se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenților de plată desemnați de emitenți sau prin intermediul brokerului la care beneficiarul are deschis contul de tranzacționare. "BVB nu face plăți directe către investitori\", precizează sursa citată.

De asemenea, reprezentanții BVB recomandă publicului larg să nu furnizeze date bancare. \"Nu introduceți niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neașteptate. Verificați informațiile: Dacă primiți astfel de mesaje, contactați imediat instituția menționată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură", se mai arată în document.

Potrivit sursei citate, echipa Bursei de Valori București cooperează cu autoritățile competente pentru raportarea și închiderea acestor site-uri înșelătoare.

"Atragem atenția să nu dați curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care își atribuie în mod mincinos calitatea de angajați ai BVB și ai Depozitarului Central. BVB și DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacții. Singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacționare la unul dintre intermediarii autorizați. Vă recomandăm să raportați autorităților abilitate tentativele de înșelăciune, în speță Poliția Română", se mai arată în comunicatul citat.