Anul 2025 a devenit un punct de referință pentru antreprenoriatul individual din România, înregistrând un record absolut de înmatriculări PFA. Potrivit unei analize Ziarul Financiar, bazată pe datele Registrului Comerțului, cele 44.000 de unități înființate până în noiembrie depășesc deja bilanțul anual al oricărui an din perioada 2018-2025. Precedentul record, stabilit în 2023, a fost de aproximativ 39.000 de înmatriculări, fiind impulsionat la acea vreme de prima modificare majoră a plafonului pentru microîntreprinderi.

A crescut presiunea fiscală, iar românii migrează către PFA

Consultanții fiscali explică acest avans spectaculos prin modificările legislative care au făcut ca microîntreprinderile să devină mai puțin atractive. Scăderea pragului pentru „micro” și majorarea impozitului pe dividende au determinat mulți profesioniști să opteze pentru PFA, o formă de organizare care, în prezent, pare să fi rămas mai puțin afectată de povara fiscală directă.

Transporturile, noul lider al pieței

Cea mai vizibilă schimbare apare însă în structura domeniilor de activitate. Pentru prima dată, sectorul Transport și Depozitare a detronat Comerțul, devenind lider la capitolul înmatriculări. În primele 11 luni din 2025, au fost create aproape 25.000 de entități în acest sector (firme și PFA-uri), o cifră impresionantă dacă o comparăm cu media anuală de 15.000 unități din anii precedenți.

Cristian Barcan, fondatorul Regnet, subliniază că motorul principal al acestei creșteri de 60% este reprezentat de platformele de ride-sharing și livrări, precum Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. În acest ecosistem al economiei colaborative, tot mai mulți șoferi și curieri au ales să se autorizeze individual ca PFA pentru a-și continua activitatea.

Între „munca la negru” și controalele antifraudă

Această migrare masivă către PFA nu este întâmplătoare, ci vine pe fondul unei presiuni uriașe din partea autorităților asupra firmelor care operau în acest domeniu. În octombrie 2025, ANAF a anunțat descoperirea unui prejudiciu de 35 de milioane de euro adus de 128 de companii de transport alternativ care funcționau „la negru”, evitând declararea veniturilor și a contractelor de muncă. Mai mult, în septembrie, DNA a trimis în judecată administratori de firme paravan acuzați de o fraudă de 70 de milioane de lei.

În replică, Coaliția pentru Economia Digitală a precizat că modelul lor de business nu presupune angajarea directă a șoferilor, ci colaborarea cu parteneri care, prin lege, trebuie să fie fie PFA, fie SRL-uri cu angajați proprii. Astfel, explozia de noi PFA-uri în 2025 pare a fi răspunsul direct al șoferilor care doresc să se conformeze fiscal și să evite riscurile asociate colaborării cu firme partener-fantomă, intrate acum în vizorul Direcției Generale Antifraudă.