În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută. Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20

În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Notă: intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Intervalul : 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08;

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08

În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...65 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Intervalul : 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20

Interval de valabilitate: 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Notă: Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).