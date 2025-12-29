Potrivit meteorologilor, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero.

”Cod Roșu de ordin general este încă în vigoare din dimineața zilei de ieri până în această dimineață la ora 10:00, pentru zona Carpaților Meridionali, dar, într-adevăr, în momentul de față este în vigoare și un Cod Roșu pentru fenomene meteo periculoase imediate.

Pentru zona de munte a județului Alba, până în această dimineață la ora 10:00, rafalele de vânt vor depăși 120 km/h.

În același timp, sub Cod Portocaliu de nowcasting mai sunt și județe din Oltenia și din nordul Moldovei, deoarece rafalele în zona montană depășesc 100-110 km/h, iar după ora 10:00, treptat, vântul va slăbi în intensitate.

Desigur, dacă situația o va impune, se vor mai emite coduri de tip nowcasting pentru zona montană. În continuare, va rămâne în vigoare un Cod Galben de ordin general pentru zona Moldovei, zona Carpaților Meridionali, zona Dobrogei, dar și pentru mare parte din Oltenia”, a declarat Oana Păduraru, meteorolog de serviciu ANM, la Realitatea PLUS.