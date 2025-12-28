A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan

Ioan Vasile Banu, singurul veteran decorat de președinte, a murit. Foto/FB
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu s-a stins din viață la venerabila vârstă de 107 ani, anunțul fiind făcut de familia sa. Veteranul de război rămâne în memoria publică drept singura personalitate decorată de președintele Nicușor Dan cu prilejul Zilei Naționale din acest an, ca recunoaștere a sacrificiului și longevității sale în serviciul țării.

Veteranul din Al Doilea Război Mondial, Ion Vasile Banu, a fost decorat pe 1 decembrie 2025 cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumenta preşedintele Nicușor Dan în mesajul de la 1 decembrie, precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre.”, transmitea președintele Nicușor Dan pe 1 decembrie.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, mai președintele.

Anunțul morții colonelului Banu a fost făcut pe Facebook de către nepoata acestuia.