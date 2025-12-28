Disputa juridică dintre Călin Georgescu și autoritățile statului a ajuns într-un punct critic, fostul candidat susținând că este victima unor abuzuri administrative.

În centrul litigiului se află o investigație a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care îl acuză pe acesta că ar fi colectat ilegal date personale prin intermediul site-ului său în perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025.

Care sunt argumentele apărării

Călin Georgescu respinge ferm acuzațiile, afirmând că platforma sa online nu a avut scopul de a colecta date, motiv pentru care a solicitat instanței anularea amenzilor de aproximativ 10.000 de euro.

Pe lângă procesul cu ANSPDCP, presiunea financiară asupra lui Georgescu este dublată de o altă amendă masivă, în valoare de 50.000 de euro, aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

În timp ce magistrații sunt așteptați să se pronunțe asupra celor 10.000 de euro proveniți din speța privind protecția datelor, situația juridică a lui Călin Georgescu rămâne complicată, acesta încercând să demonstreze în fața judecătorilor că sancțiunile au fost aplicate fără un temei legal solid.