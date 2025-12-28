Potrivit analizei realizate de Miron Mitrea, actuala conducere politică a României, reprezentată de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, nu reflectă o diversitate de viziuni, ci face parte din aceeași „echipă globalistă” care impune o agendă unitară.

Mitrea critică dur stilul de conducere al actualilor lideri, pe care îi acuză de decizii arbitrare și de ignorarea propriilor structuri de partid, instaurând un regim autoritar ce se îndepărtează de principiile democratice.

Mai mult, analistul subliniază eșecul promisiunii USR de a face „o altfel de politică”, observând că formațiunea a adoptat rapid aceleași metode vechi, completate de promovări controversate în funcții-cheie ale unor persoane din afara sistemului, asociate cu interese oculte.

În centrul acestei arhitecturi a puterii se află un grup influent, supranumit „cei patru de la butoane”. Această structură este formată din binomul Bolojan-Fritz, susținut activ de Nicușor Dan, la care se adaugă Sorin Grindeanu, care girează guvernarea din partea PSD, și Kelemen Hunor, un jucător pragmatic ce asigură menținerea status quo-ului.

Această alianță reușește să mențină o stabilitate artificială, în ciuda criticilor vehemente privind lipsa de direcție reală a țării.

Pe plan economic, Miron Mitrea desființează măsurile guvernamentale, în special „Ordonanța Trenuleț”, pe care o consideră un paravan pentru noi taxe și scumpiri, în absența oricărei reforme structurale veritabile.

Acesta argumentează că reducerea cu 10% a personalului din aparatul de stat este o măsură pur de fațadă, care nu rezolvă problemele de fond.

În concluzie, analistul descrie actualul Cabinet drept unul incompetent și lipsit de scrupule, susținut masiv din exterior, și susține că singura soluție pentru redresarea României este plecarea întregii alianțe de la guvernare și schimbarea radicală a liderilor tuturor partidelor implicate.