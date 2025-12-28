Scena politică și comunitatea de afaceri din Dâmbovița sunt în doliu după trecerea în neființă a lui Iulian Vladu, fost deputat în trei legislaturi, care s-a stins din viață duminică, 28 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Familia sa a confirmat vestea tristă, precizând că fostul parlamentar a pierdut lupta cu o boală gravă care l-a măcinat în ultima perioadă. Deși în ultimii ani se retrăsese din prim-planul politicii pentru a se dedica mediului antreprenorial, unde a construit o afacere locală solidă, Vladu rămâne o figură de referință pentru administrația județeană.

Cariera sa publică a fost marcată de o evoluție constantă, parcurgând toate etapele reprezentării democratice, de la consilier local și județean până la demnitatea de deputat. Activitatea sa în Parlamentul României s-a desfășurat între anii 2004 și 2016, perioadă în care a reprezentat interesele dâmbovițenilor sub sigla PDL și, ulterior, PNL. Prima validare în Camera Deputaților a avut loc în 2008, urmată de două mandate pline în care s-a implicat activ inclusiv în diplomația parlamentară, ca membru în grupurile de prietenie cu Italia și Republica Filipine.

Organizația PNL Dâmbovița a transmis un mesaj de condoleanțe, aducând un ultim omagiu celui care a fost un coleg dedicat și un profesionist respectat. Dincolo de viața politică și de succesul în afaceri, Iulian Vladu lasă în urmă o familie îndurerată, fiind un soț, tată și bunic iubit. Comunitatea locală își ia rămas bun de la un om care și-a pus amprenta asupra dezvoltării județului, atât prin legile susținute în Parlament, cât și prin spiritul său antreprenorial.